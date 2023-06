Artur Mas cree que el PDeCAT no debería presentarse a las elecciones generales

Barcelona, 23 jun. El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este viernes que el PDeCAT no debería presentarse a las elecciones generales: "No tiene demasiado sentido ir dividiendo un espacio. Ya se ha hecho alguna prueba y no ha salido bien".

En declaraciones a Ràdio Estel, Mas ha explicado que trasladó su opinión al presidente del PDeCAT, David Bonvehí, y ha puesto como ejemplo de "suma" la candidatura de Xavier Trias en Barcelona, en la que se integró el Partit Demòcrata y que fue la más votada en las elecciones municipales.

El PDeCAT se presentará a las elecciones generales con la marca Espai CiU y con el exdiputado de Unió Democràtica Roger Montañola como cabeza de lista por Barcelona.

"La receta es muy evidente. Cuando la receta es tan evidente, no la puedes estar negando una y otra vez. El esfuerzo debería hacerse para llegar a un acuerdo conjunto para hacer lo mismo que se hizo en Barcelona y en otros municipios, con éxito".

El PDeCAT ha respondido a las declaraciones de Mas en Twitter con un fragmento de la película "Love Actually" subtitulado irónicamente y en el que Hugh Grant "interpreta" a Montañola y Billy Bob Thornton a Artur Mas.

"Quizás somos un partido pequeño, pero somos un buen partido. Los que no damos vergüenza. A los que no hace falta votar con una pinza en la nariz. Estamos convencidos de que íntimamente el president Mas lo sabe perfectamente. Y por esto estamos aquí, con toda la fuerza, y a partir de ahora hablaremos claro para que nos voten sus votantes", dicen los subtítulos.

En estas elecciones municipales, Mas ha hecho equilibrios entre Junts y el PDeCAT, formación en la que todavía milita, aunque ha protagonizado un destacado acercamiento a JxCat y a sus dirigentes. EFE

sjs/ml/ram