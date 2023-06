Reina: "Empecé aquí siendo futbolista y voy a terminar aquí con una sonrisa"

Vila-real (Castellón), 22 jun. El guardameta Pepe Reina, que hoy anunció junto al Villarreal su renovación por una temporada por el club castellonense, que empezó en el equipo villarrealense como futbolista y pretende terminar en el mismo equipo.

"Yo empecé aquí siendo futbolista y voy a terminar aquí con una sonrisa. No me voy a poner fecha de caducidad, ojalá el año que viene estemos en la misma tesitura. Lo que tengo claro es que esta es mi última etapa y este es mi último club, y cuando ellos decidan se acabará", dijo tras hacerse público el acuerdo.

A pesar de que jugó durante os temporadas varios partidos con el primer equipo del Barcelona en los cursos 00-01 y 01-02, la carrera de Reina cobró una notable relevancia en su primera época en el Villarreal, donde estuvo de la temporada 02-03 a la 04-05 y acumuló 149 partidos que lo convirtieron en uno de los mejores porteros de su historia.

A sus 40 años, es uno de los futbolistas más veteranos en defender la camiseta del equipo castellonense y fue una pieza clave en la segunda parte de la temporada que ahora termina tras la salida del club del también guardameta Gero Rulli para fichar por el Ajax.

"Este ha sido un año satisfactorio, vine aquí para un último año y las cosas han ido mejorando a pasos agigantados. Me he encontrado con la suerte y la fortuna de poder firmar otro año gracias al trabajo hecho. Para mí es una suerte y un privilegio poder seguir a este nivel y continuar este club porque me siento muy arraigado a este club", agregó el meta madrileño.

"Sinceramente -prosiguió-, no era lo que esperaba. Yo confío mucho en mí, pero en el fútbol pasar muchas cosas. De hecho este año han pasado. Vine con un rol asumido -suplente de Rulli- y ha ido cambiando. Afortunadamente estaba preparado para poder ayudar y el nivel ha sido bueno".

Además, Reina aseguró que se siente "con ilusiones siempre renovadas y con muchas ganas de poder ayudar al equipo" un año después de llegar a un equipo al que quería "ayudar en el sitio en el que tocara, y al final es algo que creo que he hecho".

"Mi carácter y el poder estar ahí siempre intentando ayudar a generar buen ambiente, es algo que a todo el mundo le gusta tener. En mí lo ven, y me enorgullece que así sea", agregó.