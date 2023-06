Ministro de Hacienda brasileño, preocupado por la política monetaria del Banco Central

París, 22 jun (EFECOM).- El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, reconoció hoy que está "muy preocupado" por el nivel de vida de los ciudadanos después de que el Banco Central de Brasil decidiese el miércoles mantener los tipos de interés en el 13,75 %.

"Estoy muy preocupado con lo que va a suceder con la vida de las personas y nosotros estamos haciendo un esfuerzo gigantesco para revertir la situación", manifestó a la prensa Haddad en París, al margen de la cumbre sobre el nuevo pacto financiero mundial que se celebra en la capital francesa.

El Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil (Copom) decidió mantener la tasa rectora en el 13,75 %, aunque dio a entender que podría comenzar a reducirla en agosto.

"Ha sido un anuncio muy malo, fuera de la realidad de lo que es Brasil. El dólar sube, afecta a la actividad económica (...) Tenemos un interés real que está llegando al 8 %, con impacto en la Bolsa, en los mercados mayoristas", señaló Haddad.

El ministro aclaró que respeta la independencia del Banco Central y aseguró que las discrepancias no impiden a que se siga reuniendo periódicamente con el presidente de la institución, Roberto Campos Neto.

Haddad indicó que, paralelamente a una bajada de intereses, Brasil necesita aprobar la reforma fiscal, que podría tramitarse en el Congreso este mes de julio.

"No tenemos nada que hacer sin una reforma tributaria, es fundamental para que el inversor (extranjero) ponga más dinero en el país, si no, no hay seguridad jurídica, tampoco para el contribuyente", agregó. EFECOM

