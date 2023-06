Martín sabe que Assen "es una pista complicada", pero espera ponérselo díficil a Bagnaia

Assen (Países Bajos), 22 jun. El español Jorge Martín, vencedor del Gran Premio de Alemania, reconoce que la cita de los Países Bajos será complicada, aunque "esperamos ponérselo difícil, sé que es una pista complicada, sé que es una pista en la que él -Bagnaia- va muy bien".

"He estado analizando un poco y sobre todo el año pasado nos faltaba en esa frenada en la que ahora me siento muy cómodo, así que seguramente pueda estar al nivel", explica Martín, quien confirma que las referencias del año pasado no le sirven de nada pero "las miro por si hay alguna curva en la que me meta un poco, pero es que sólo es en la frenada y tendremos que empezar desde cero".

"Las ganas son siempre las mismas. Llego con ganas de hacerlo bien desde el principio y de ir resolviendo los problemas que irán surgiendo, pero tengo confianza, aunque cada fin de semana es un mundo y no puedes estar pensando en lo que has hecho hace tres días, tienes que empezar de cero y empezar a construir cada fin de semana", explica Martín.

"Siempre me preparo muy bien las carreras, intento darle tiempo y mirarlo todo muy bien, las trazadas..., pero al final lo más claro de todo es la telemetría, cuando abres gas, cuando frenas, cuando apuras, cuando todo…, y eso se ve en la telemetría", insiste el piloto de Ducati.

De los posibles cambios en los entrenamientos dijo no tener "ni idea", si bien aclaró que "se habló en la Comisión de Seguridad de intentar que el primer entrenamiento no contase; a mí no me afecta, porque para mí es importante hacer ese apretón por la mañana para colocarme en situación, más que por entrar entre los diez, que al final lo haces por la tarde". EFE

JLL/jl