La gestora Capital Group prevé una recesión suave y una recuperación fuerte

Madrid, 22 jun (EFECOM).- La gestora global de inversiones Capital Group prevé una recesión suave y una recuperación "más potente y más fuerte" así como "más cíclica y sólida" porque la salud financiera de las compañías es buena y la inflación va a la baja.

En el transcurso de un desayuno informativo, los responsables de la firma en España y Portugal, Mario González y Álvaro Fernández, respectivamente, han analizado las perspectivas para el segundo semestre del año y las oportunidades que estiman tanto en renta fija como en renta variable, y han apuntado que el conjunto de oportunidades se ha ampliado para incluir sectores, además del tecnológico, el sanitario, el industrial y el energético.

Tras destacar que los signos de liquidez del sistema suelen anticipar que el mercado puede empezar a crecer más, han considerado que el sector se va a "ensanchar" y aunque sigue apostando por ciertas compañías tecnológicas, dirigen ahora su apuesta también hacia el sector industrial y de salud, en un contexto en el que la Reserva Federal (Fed) se está acercando a los máximos tipos de interés,

En relación a EE.UU., González ha explicado que el mercado laboral todavía es muy sólido y hay unas cifras de consumo "muy fuertes", lo que significa que la "economía todavía goza de buena salud", a lo que se une que los "niveles de endeudamiento no son excesivamente grandes" y las compañías han mejorado sus cuentas de resultados.

En el caso estadounidense, Capital Group no cree que se vayan a producir grandes bajadas de tipos como el mercado anticipaba, aunque no descartan "alguna bajada" pero no muy significativa y sitúan el objetivo de inflación más cerca del 3 % que del 2 % a medio- largo plazo.

Respecto a Europa, la gestora se muestra más optimista en términos generales que a principios de año, y en concreto "positivos" en el caso de Francia e Italia, mientras que la caída de los precios de la energía consideran que puede ayudar a Alemania.

Tras destacar "un comportamiento más pragmático" por parte del Banco Central Europeo (BCE) en lo que se refiere a la subida de tipos de interés, ven "más oportunidades" en renta fija.

En lo que se refiere a la renta variable, consideran que "van a revolucionar" compañías de salud expuestas a temas relacionados con la obesidad o con los tratamientos oncológicos, y han destacado que siguen infraponderados en el sector financiero y los bancos, aunque muestran atractivo por las aseguradoras.

En cualquier caso, ven oportunidades en empresas europeas multinacionales con negocios muy globales.

En este sentido, han destacado que el reparto de dividendos vuelve a jugar un papel fundamental, y han subrayado que en los últimos doce meses se han repartido más de dos billones de dólares en dividendos, lo que supone un crecimiento del 8,9 %.

Respecto al dólar, consideran que está "sobrevalorado" y entrando en el nuevo ciclo se irá devaluando, principalmente después de que la Fed haya hecho su trabajo y cuando comience un crecimiento más sólido en Europa y China.

Precisamente, respecto a China y los países emergentes, Capital Group se muestra "cauto", aunque destaca que son "más positivos" en Latinoamérica, principalmente en Brasil, Perú y Chile, al ser países exportadores de Hierro y Cobre.

En cuanto a Japón, tras apuntar que es histórico que haya inflación y subida de salarios, han precisado que las compañías japonesas tienen mucha liquidez. EFECOM

