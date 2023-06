Bagnaia convencido que su moto "irá muy bien en este circuito"

Assen (Países Bajos), 22 jun. El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), vigente campeón del mundo y líder del mundial 2023 de MotoGP, ha dicho convencido tener "muchas ganas de empezar a rodar" este viernes y que está "seguro que Assen irá muy bien a" su "moto".

"Cuando llegué al Mundial de Moto3 siempre vi que tenía grandes sensaciones, mi primera victoria con la Mahindra fue increíble y luego en Moto2 fue el fin de semana perfecto, lideré todas las sesiones, y el año pasado, aunque nuestros dos rivales se quedaron fuera muy pronto, conseguí la pole y fui muy rápido", recuerda Bagnaia.

"Será muy importante intentar emular ese resultado este año para irnos al parón con un buen colchón", recalcó "Pecco", que enseguida dijo creer que sus rivales en Assen "serán Jorge y Marco. El año pasado Marco estuvo muy cerca de la victoria y Jorge hasta el final de la carrera también estuvo con nosotros. Sin duda los dos están en el listado de contendientes y a mí me encantaría librar otra batalla como la de Sachsenring pero con distinto resultado, claro".

Sobre la posibilidad de que cambie el formato de entrenamientos después del parón estival, convirtiéndose el primer entrenamiento en "libre", el líder del mundial resaltó que tienen que pedir "más neumáticos delanteros si se cambia el formato, porque en la actualidad tenemos 10 delanteros y 10 traseros y si se cambia el formato necesitaríamos uno o dos más".

"A mí me parece una buena idea porque es la única sesión que te permite trabajar para la carrera, porque no me gusta hacer el time attack ahí porque es una sesión en la que tienes que arrancar y trazar una estrategia para el fin de semana y creo que habría que aliviar un poco la presión del primer entrenamiento y no tener que estar pensando ya en hacer un buen tiempo", reconoció Bagnaia.

El líder del mundial de MotoGP reconoció que le encantaría que el campeón del mundo de Superbike, el español Álvaro Bautista, que probó recientemente su moto, hiciese alguna carrera como piloto invitado. EFE

