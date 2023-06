Los inspectores de Trabajo rechazan la propuesta de Hacienda y mantienen la huelga

Madrid, 21 jun. Los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han rechazado la relación de puestos de trabajo (RPT) planteada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y esperan una nueva propuesta antes de dar comienzo el próximo 26 de junio a una huelga indefinida que de momento se mantiene.

Los sindicatos de la Inspección de Trabajo llevan meses de movilizaciones para exigir el refuerzo de la plantilla mediante una nueva relación de puestos de trabajo conforme al plan estratégico acordado en 2021, con paros parciales desde principios de mayo, la suspensión de la labor programada y la convocatoria de una huelga indefinida desde el próximo lunes.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha convocado a los sindicatos este miércoles por la tarde a una reunión de urgencia para que valorasen la última propuesta para la RPT propuesta por la Secretaría de Estado de Función Pública, un planteamiento que el propio Ministerio de Trabajo ha considerado insuficiente porque no atiende las necesidades territoriales de la Inspección.

"El documento está lejos de dar satisfacción al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, sin ninguna mejora concreta para los inspectores y subinspectores, (...) concentrando sus escasos esfuerzos en reforzar la plantilla de puestos directivos", ha criticado el Ministerio de Trabajo.

Los sindicatos de las Inspección han coincidido con la opinión del Ministerio que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

La presidenta del sindicato de inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), Ana Ercoreca, ha asegurado a EFE que todos los sindicatos han rechazado una propuesta "claramente insuficiente" que se aleja mucho de plan estratégico.

"Refleja no conocer el funcionamiento del sistema de inspección de trabajo. Las provincias son el músculo de la Inspección de Trabajo y en esta propuesta se olvidan. Así no se refuerza la Inspección de Trabajo, así no se cumple el plan estratégico", ha afirmado Ercoreca.

La presidenta del SITSS ha avanzado que su sindicato seguirá negociando y que espera recibir una propuesta en los próximos días que cumpla con el plan estratégico de la Inspección de Trabajo. EFE

