La UPF crea un centro para aplicar la Inteligencia Artificial desde la sostenibilidad

Barcelona, 21 jun. La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha creado el primer centro de estudios de España para fomentar que la investigación en Inteligencia Artificial (IA) siga criterios éticos y sostenibles y contribuya a aportar soluciones a los retos actuales que afronta la humanidad.

Se trata del Centro de Estudios UPF en Inteligencia Natural y Artificial (CeSANI), cuyo objetivo es, según ha informado hoy la universidad, "promover la investigación interdisciplinar, la formación y la transferencia de conocimiento hacia la sociedad en IA".

Según la UPF, el CeSANI pretende proporcionar a la sociedad información correcta y precisa para que utilicen las herramientas con IA de forma ética y segura, así como fomentar que la investigación en este campo contribuya a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del ONU y al Bienestar Planetario.

Vinculado al Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC) de la UPF, reconocido como unidad de excelencia María de Maeztu, el nuevo centro tendrá como ámbito de estudio tanto la inteligencia artificial como la humana, por las interrelaciones mutuas entre estos dos campos de investigación.

En este sentido, el director del DTIC de la UPF, Vladimir Estivill, ha dicho que el centro pionero "ampliará el abanico de aportaciones al estudio de la inteligencia natural y artificial y la interacción mutua de estudios de informática y neurociencia".

"Teniendo en cuenta la rapidez de los cambios y de la penetración social de aplicaciones con inteligencia artificial, directamente conectadas al estudio de la inteligencia natural, la UPF debe ofrecer un punto de encuentro de la investigación en este campo desde diferentes disciplinas", ha indicado Vladimir Estivill.

Respecto a los motivos de la puesta en marcha del CeSANI, su coordinador, Anders Jonsson, ha señalado que "hasta ahora, se ha hecho muy buena investigación a nivel individual en la UPF, pero queremos dar un paso adelante, con más coordinación entre investigadores y mejorando la visibilidad externa de la investigación".

Inicialmente, el nuevo centro de estudios se pondrá en marcha con un equipo formado por 42 investigadores e investigadoras en IA, vinculados a cuatro departamentos de la UPF.

También forman parte del nuevo centro miembros de grupos de investigación del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje, Medicina y Ciencias de la Vida y Economía y Empresa.

Para poner en marcha el CeSANI, la UPF se ha inspirado en referentes europeos o internacionales, como el Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), el Leverhulme Centre for the Future of Intelligence de la Universidad de Cambridge o el Hybrid Intelligence Center, en el que están involucrados varias universidades de los Países Bajos.

Las actividades del centro se dirigen especialmente a los investigadores y estudiantes de grado y posgrado, si bien sus actividades de divulgación y transferencia quieren llegar al conjunto de la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. EFE

