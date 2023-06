La Fiscalía se opone a investigar torturas de la policía franquista en Via Laietana

Barcelona, 21 jun. La Fiscalía de Barcelona se ha opuesto a que la jueza investigue la querella por torturas de un sindicalista contra seis miembros de la policía franquista por torturarlo en la comisaría de Via Laietana, una decisión que la fiscal de sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado, podría revisar.

Esta es la primera vez que el ministerio público se posiciona sobre una querella que afecta a hechos ocurridos durante el franquismo desde la entrada en vigor de la ley de Memoria Histórica, que entidades pro derechos humanos entienden que abre la puerta a investigar delitos de lesa humanidad o torturas que la ley de amnistía impedía indagar.

En su escrito, presentado al juzgado el pasado 9 de junio y al que ha tenido acceso EFE este miércoles, la Fiscalía argumenta que las torturas de Via Laietana no se pueden investigar porque la ley de amnistía lo impide y porque cuando sucedieron los hechos no existían los delitos de lesa humanidad y torturas en la legislación española, que no se pueden aplicar retroactivamente, además de que los hechos han prescrito.

No obstante, fuentes del ministerio público han informado a EFE de que se está estudiando si, como pide la acusación particular, se remite el caso a exministra de Justicia Dolores Delgado, desde el pasado 13 de junio fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, para que revise la postura de la Fiscalía de Barcelona.

En su escrito, la fiscal de Barcelona recuerda a los querellantes que la ley de amnistía se ha aplicado, por ejemplo, como argumento jurídico para rechazar la admisión a trámite de una querella interpuesta por la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del genocidio de Paracuellos (Madrid), atribuido al bando republicano en la Guerra Civil.

Ante la negativa del ministerio público a investigar las torturas de Via Laietana, las entidades Amnistia Internacional (AI), CeAqua e Irídia han enviado una carta a la nueva fiscal de Derechos Humanos y Memoria en la que piden que se pronuncie sobre las querellas por crímenes del franquismo y que clarifique si tiene capacidad para intervenir e investigarlas por la vía penal.

La querella que ha motivado la carta la presentó Carlos Vallejo, un sindicalista detenido en dos ocasiones a principios de la década de los setenta que fue víctima de torturas en la Jefatura de Via Laietana por su actividad política y sindical y se dirige contra seis agentes de la policía franquista.

En un comunicado, Irídia, CeAQUA y Amnistía Internacional han insistido en la necesidad de modificar la ley de amnistía para ratificar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad de acuerdo con la legalidad internacional.

Las organizaciones lamentan la falta de "un criterio unánime" de Fiscalía en estos procesos: mientras que juzgados de Pamplona y El Ferrol archivaron una causa de torturas y otra de asesinato, un juzgado de instrucción de Madrid admitió a trámite la querella de un hombre que fue torturado en la Dirección General de Seguridad en 1975, en una causa en la que está investigado el excomisario José Manuel Villarejo.

Por ese motivo, solicitan a Delgado que se posicione a favor de la admisión a trámite de las querellas, incluida la de Carles Vallejo, que impulse todas las investigaciones y que no se oponga a las apelaciones de los querellantes. EFE

