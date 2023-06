El Roma confirma el fichaje de Ndicka hasta 2028

Roma, 21 jun. El Roma confirmó este miércoles el fichaje del costamarfileño Evan Ndicka como agente libre, procedente del Eintracht de Fráncfort, para la próximas cinco temporadas, hasta 2028.

"El Roma se complace en anunciar el fichaje de Evan Ndicka. El defensa nacido en 1999 ha firmado contrato hasta 2028", informó el club en un comunicado.

Ndicka se convierte de esta manera en el segundo fichaje a 'coste cero' del Roma para la próxima campaña, tras hacerse también con los servicios del francés Houssem Aouar por cinco temporadas.

"El proyecto que se me presentó, junto con la historia y el prestigio de este club, me impulsó a venir a Roma, una ciudad fantástica que ama y se nutre del fútbol. No veo el momento de saltar al campo del Olimpico frente a mi nueva afición y poder darlo todo para lograr los objetivos", dijo la reciente incorporación del equipo que dirige el luso José Mourinho.

El costamarfileño de 23 años, campeón de la Liga Europa en 2022 con el combinado germano, en el que ha militado las cinco últimas temporadas, llega para reforzar la zaga 'giallorossa' ante la posible marcha del brasileño Roger Ibáñez.

Antes de comenzar su periplo en el Eintracht, Ndicka estuvo dos años en el Auxerre francés (2016-2018), pero adquirió toda su experiencia en competiciones europeas en el equipo de Fráncfort, con 37 partidos en Europa, ocho esta temporada, en la que cayó en los octavos de final de Liga de Campeones ante el Nápoles.

En la Bundesliga, el próximo número 5 del combinado 'giallorosso' jugó un total de 134 partidos en los que marcó 10 goles. EFE

