Arbalejo: "La plantilla será más corta, mas física y trataremos de acertar en el ‘uno’"

Valencia, 21 jun. El nuevo director deportivo del Valencia Basket, Luis Arbalejo, explicó que el club diseñará una plantilla más corta que la de este año, con mejor físico y asumió que deben acertar para reforzar la posición de base después de los problemas que ha habido esta campaña.

“Será un pelín más corta que la del año pasado, para que los roles estén más definidos y que los descartes no afecten tanto. El tema de tener tres extracomunitarios tiene su parte buena y su parte no tan buena”, explicó Arbalejo, que subrayó que dentro de ocho días la confirmación de si el equipo juega la Euroliga o no marcará también muchas decisiones.

“Haremos un equipo mas físico, especialmente si jugamos Euroliga. La plantilla de esta temporada no me disgusta en absoluto pero las lesiones no han ayudado y al final ha quedado un mal sabor de boca, aunque es mas la sensación que la realidad. Queremos un equilibrio entre jugadores expertos y jovenes y vamos a tratar de dar con la tecla para que la posición de ‘uno’. Este año has estado pendiente de si entraba Martin (Hermannsson), has puesto jugadores ‘dos’ como Shannon (Evans) o Jonah (Radebaugh), ha entrado Guillem (Ferrando)…”, resumió.

Arbalejo adelantó que habrá “cambios” en la plantilla y que es hora de valorar “cuántos” y que la presencia en la Euroliga marcará el presupuesto.

“No es sencillo, estamos demorando algunas decisiones por eso. La línea es la misma, pero en la Euroliga necesitas más fichas y los presupuesto no tienen nada que ver. Estamos jugando con el tiempo”, admitió. “Ojalá estemos en la Euroliga porque para mí es la mejor competición del mundo, mejor que la NBA”, aseguró.

El nuevo directivo dijo que buscarán un equilibrio para que los jóvenes de L’Alqueria puedan tener su espacio pero dijo que “es igual de malo no dar oportunidades que darlas de manera gratuita”.

“Ojalá tuviéramos a muchos Josep Puerto o Víctor Claver pero no se les puede regalar, no puede ser demasiado sencillo. La apuesta por L’Alqueria es clara y trataremos de que tengan su espacio. Queremos ganar, eso es compatible con los jóvenes pero hasta cierto punto”, deslizó.

Arbalejo dijo que se trata de un reto “muy ilusionante” y que cuando el director general del club, Enric Carbonell, se lo propuso no se lo pensó. “Me parece uno de los proyectos más apetecibles, no sólo de la ACB sino de Europa”, afirmó.

El nuevo director deportivo llega tras ejercer esa función una campaña en el Lucentum de Alicente de la LEB Oro, tras cuatro años como asesor de los Utah Jazz de la NBA y tras haber sido siete años director de cantera del Zaragoza.

Arbalejo asumió que no tiene experiencia en el cargo a este nivel pero dijo que no le preocupa. “Creo que el carácter y la personalidad están por encima de la experiencia. No tengo experiencia como director deportivo de Euroliga, eso es evidente, y será la primera vez que entre a un vestuario de Euroliga, pero tengo otras preocupaciones mayores que cómo les pueda sentar a algunos que sea más joven que ellos. Algunos ya me conocen y otros no. Lo haré con respeto y con sentido común, no es algo que me asuste, ni mucho menos”, afirmó.

Además, Arbalejo quiso introducir “un matiz” en cuando a la evaluación general de la pasada campaña y dijo que se ganó en la Euroliga un número de partidos parecido al del Virtus o el Milán, que se cayó de manera muy ajustada con el Madrid en la Copa del Rey y contra el Barça en las eliminatorias por el título.

“No hay que perder el contexto. Tener quince victorias en la Euroliga es una salvajada. Vamos a tratar de ser competitivos pero si ves los presupuestos es una salvajada", concluyó. EFE

1010146

nhp/cta