Jasikevicius alaba el juego de su equipo y lamenta insultos racistas hacia Nnaji

Madrid, 20 jun. Tras lograr el título de la Liga Endesa al ganar el tercer partido de la final al Real Madrid, Sarunas Jasikevicius, entrenador del Barça, alabó el trabajo de sus jugadores, que han logrado poner el práctica "el mejor juego de la temporada", aunque lamentó los insultos racistas que recibió su jugador James Nnaji a la entrada del pabellón, algo que centró su rueda de prensa posterior al choque y que consideró un hecho "grave".

"El segundo partido fue una enorme demostración de carácter tras el palo duro de Kaunas (cuando perdieron la Euroliga) y después el equipo ha sabido recuperarse e incluso hemos jugado nuestro mejor baloncesto de la temporada", resumió el técnico lituano, que añadió que la serie de semifinales contra el Unicaja y el ambiente del Martín Carpena "preparó muy bien" a su equipo para la final.

Admitió sentir "una felicidad enorme" porque el de Liga "es un título importante y siempre hay que ganar algo cuando estás en un club grande" y opinó que la temporada es "exactamente" como la habían planificado con el lunar de que no estuvieron a la altura "a partido único", en referencia a sus derrotas frente al Real Madrid en la Final a Cuatro de la Euroliga y ante el Unicaja en la Copa del Rey,

"Me quedo con el carácter del equipo, de no rendirse después de un palo tan importante como el de la Euroliga, se notaba que desde el día siguiente y desde entonces hemos ido a más", añadió.

Preguntado por el gran papel desempeñado por Nikola Mirotic en la final a pesar de que sabía que serían sus últimos partidos con la camiseta azulgrana, dijo que el hispano-montenegrino "ha sacado lo mejor de sí mismo cuando las cosas estaban peor para él y más ruido había alrededor".

Jasikevicius lamentó también algún insulto racista recibido por Nnaji cuando el equipo llegaba al WiZink Center. "Es una cosa lamentable, no puede ser, lo escucho mucho hablando de Vinicius y ahora tenemos que hablar sobre lo que pasa, porque esto tiene que parar ya".

"Esto no va con los valores del Real Madrid y con sus seguidores y tenemos que estar muy enfadados. Esto no puede ser, me da igual que sea un jugador del Real Madrid o del Barça o de otro equipo, no puede ser, hay que controlar esto y pelear contra esto y lo vamos a hacer porque más importante que el título es esto"

"James es un chico estupendo y queremos que se pare esto y se deje de hablar de esto", añadió. EFE

