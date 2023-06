Ciganda: "Me encantaría ganar la Solheim para España y para Europa"

Chicago (EE.UU.), 20 jun. La española Carlota Ciganda aseguró este martes que le "encantaría ganar la Solheim Cup para España y para Europa" y destacó que la edición de este año le hace aún más ilusión por disputarse en su país.

"El año está siendo bueno, quiero estar ahí, clasificarme por mi cuenta y la Solheim es mi torneo favorito, me motiva muchísimo, además este año estando en casa, pues todavía más. Me encantaría no solo jugarla sino también ganarla, para España y para Europa", dijo Ciganda en el Baltusrol Golf Club de Springfield (Nueva Jersey, EE.UU.), donde disputa esta semana el Campeonato de la PGA femenino.

La Solheim Cup es un torneo de golf que mide a un equipo europeo con uno de Estados Unidos en formato 'match play'. Este año, se disputará del 22 al 24 de septiembre en Finca Cortesin Costa del Sol, en Andalucía.

Ciganda llega al Campeonato de la PGA tras clasificarse octava el último domingo, a siete golpes de la ganadora, la irlandesa Leona Maguire, en el Meijer LPGA Classic, evento disputado en Belmont, Michigan (EE.UU.).

"El campo me parece espectacular, es un test muy exigente, tenemos tres pares cinco, tiros largos a green, los greenes son bastantes grandes. Creo que la vuelta bajo par es muy buena", aseguró la pamplonesa.

"Estoy trabajando en el juego largo, intentar darle bien a la bola, pero sin olvidarme del juego corto, también con el putt, voy a intentar hacer lo que hago cada semana, la preparación que hago previa al torneo, jugar, entrenar y tener todas las facetas controladas", concluyó.

Entre las participantes españolas también está la malagueña Azahara Muñoz, quien dijo que encara el torneo con mucha confianza tras salir de un período complicado.

"Me veo bastante bien, cada vez me estoy acercando a cómo estaba jugando antes, la semana pasada ya me encontré mucho mejor pegándole muy bien a la bola por fin. Me veo con ganas, este campo es campazo, hay que jugar muy bien", dijo.

"De todo se aprende, estoy bastante más tranquila. Me ha costado un poco coger ritmo y creo que estoy llegando. He visto las dos vueltas y hay que jugar muy bien. Hay que coger muchas calles y greenes", agregó. EFE

