La reivindicación de Nacho: "Me lo merezco"

Madrid, 19 jun. El triunfo de la selección española en la Liga de Naciones tuvo una acción defensiva clave realizada por Nacho Fernández. Llamado para el torneo por la lesión de David García. Suplente y jugando minutos decisivos de la final por un problema de Robin Le Normand, pero una vez más clave al evitar un tanto de Croacia en la prórroga que desató una reivindicación personal. "Me lo merezco", aseguró.

Nada es sencillo para Nacho en su vida como futbolista. Relegado siempre en el inicio de cada curso en el Real Madrid por la llegada de refuerzos, partiendo como cuarto central cada temporada pero acabando con más minutos que la mayoría de zagueros por su versatilidad. Este curso de nuevo jugó en los dos laterales y donde más cómodo se siente, el centro de la zaga.

Sin embargo, tras un inicio de temporada sin protagonismo y tras desaparecer en los partidos decisivos de la final de Copa del Rey y eliminatoria de la Liga de Campeones ante el Manchester City, Nacho tuvo más dudas que nunca para aceptar la propuesta de renovación del club blanco. Al final aceptó. Ser primer capitán y dedicar toda su carrera a un club, se impuso a todo.

Su temporada acabó con un broche inmejorable. Su primer título como internacional en su partido 24 con la Roja. Evitando un gol de Majer reaccionando con coraje cuando se disponía a chutar en el mano a mano ante Unai Simón, jugándose el físico lanzándose para cortar el disparo y dañándose la pierna derecha en el esfuerzo. Acabó como pudo la prórroga y no estaba para lanzar ningún penalti.

"La llamada me pilla un poco como siempre, estoy preparado. No me había dado tiempo a coger nada de viajes porque estábamos con LaLiga recién terminada. Una vez que me llamó el míster, sabía perfectamente que podía contar conmigo. Yo estoy preparado siempre. Otro día más demuestro en otro partido complicado que he dado la cara. Estoy contento por mí porque creo que me lo merezco", dijo tras la conquista de la Liga de Naciones.

"Es una cuestión de mi vida estar siempre ahí y trabajar. Parece que tengo que hacer el doble de trabajo que cualquier otro jugador pero estoy muy orgulloso de lo que me gano en el terreno de juego. Se lo pongo muy difícil a los entrenadores y acabo muy contento de haber realizado una acción salvadora para mi selección", añadió.

Nacho, ganador de cinco 'Champions' con el Real Madrid, no ocultó la emoción especial de conquistar un título con la selección española.

"Sinceramente se me han puesto los pelos de punta cuando hemos levantado el título porque representar a tu país y ganar un título es algo que muy pocos jugadores pueden conseguir en la historia. Es increíble. Tenemos un grupo muy bueno. Estoy muy orgulloso de representar a mi país. Es lo mejor que le puede pasar a cualquier jugador", sentenció. EFE

rmm/ism