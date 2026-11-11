España

Todos los famosos que tienen títulos nobiliarios y no lo sabías: de las marquesas Luz Casal y Ana Torroja a Vicente del Bosque o Pocholo

La lista de condes, baronesas y marqueses se completa con nombres del panorama español que nunca asociarías a la aristocracia tradicional

Famosos con títulos
La lista de famosos con títulos. (Montaje Inofbae)
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Hoy, 11 de noviembre, Luz Casal sopla 68 velas. La artista gallega celebra su cumpleaños consolidada como una de las voces más respetadas e inconfundibles de la música nacional, pero ostenta un reconocimiento que muy pocos asocian a la intérprete de Piensa en mí: es marquesa de Luz y Paz. Este título nobiliario añade una capa más de historia a una mujer que siempre ha mantenido su vida privada lejos de los focos, demostrando que el talento musical y la aristocracia pueden convivir con total naturalidad sin necesidad de hacer ostentación pública de ello en las portadas.

La imagen tradicional de la nobleza, históricamente vinculada a grandes palacios, fincas y recepciones de estricto protocolo, ha cambiado de forma radical en las últimas décadas. Hoy, los títulos nobiliarios se pasean por los platós de televisión, los estudios de grabación y las listas de éxitos. Muchos rostros conocidos de la cultura, la comunicación y el entretenimiento guardan en sus casas un documento que certifica su pertenencia a la nobleza española, aunque en su día a día prefieran utilizar un nombre artístico o, simplemente, pasar desapercibidos ante el gran público.

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Cuando se habla de famosos con título, los primeros nombres que saltan a la mente son evidentes. Tamara Falcó rentabiliza a diario su título de marquesa de Griñón, Eugenia Martínez de Irujo hace lo propio con el ducado de Montoro y el linaje mediático de la Casa de Alba es de sobra conocido por cualquier espectador. Sin embargo, existe una lista mucho menos obvia de figuras públicas que tienen sangre azul o un título otorgado directamente por la Corona. Repasamos la aristocracia oculta del panorama social español en la actualidad.

Ana Torroja

Ana Torroja durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)
Ana Torroja durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

La histórica exvocalista de Mecano lleva la nobleza en su carné de identidad, aunque rara vez hace alarde de ello en sus entrevistas. Ana Torroja ostenta oficialmente el título de marquesa de Torroja. No se trata de un nombramiento centenario de origen medieval, sino de una concesión que se otorgó en su día a su abuelo paterno, el célebre ingeniero de caminos Eduardo Torroja Miret, por su contribución fundamental a la arquitectura y la obra civil española. Tras el fallecimiento de su padre en 2021, la cantante reclamó el título formalmente y hoy es la actual marquesa, uniendo el legado científico familiar con la historia de la música pop en España.

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Bertín Osborne

Bertín Osborne y su título de conde. (Europa Press)
Bertín Osborne y su título de conde. (Europa Press)

Aunque todo el país lo conoce por su faceta televisiva como Bertín Osborne, su nombre real en el registro civil es Norberto Ortiz Osborne. El cantante y presentador pertenece a una familia de abolengo andaluz. Tras el fallecimiento de su padre, Enrique Ortiz López-Valdemoro, en 2023, Bertín se convirtió en el heredero natural de sus derechos nobiliarios. Hoy en día es el conde de Donadío de Casasola. A pesar del peso histórico del nombramiento y de su conocida posición económica, el artista apenas hace uso del título en su vida pública.

Pocholo Martínez-Bordiú

Pocholo Martínez-Bordiú durante la presentación de 'Masterchef Celebrity 9' (Iñaki Berasaluce / Europa Press)
Pocholo Martínez-Bordiú. (Iñaki Berasaluce / Europa Press)

José María Martínez-Bordiú, conocido popularmente como Pocholo, es la antítesis exacta de lo que el imaginario colectivo entiende por un noble tradicional. Sin embargo, detrás de su imagen de fiesta constante, mochilas y noches interminables en la isla de Ibiza, se esconde el XVIII barón de Gotor. Pertenece a una de las familias aristocráticas más conocidas y mediáticas de España, pero siempre ha optado por vivir bajo sus propias reglas. Alejado del protocolo estricto y de los salones de palacio, Pocholo ha convertido su título en una simple anécdota frente a su arrolladora y excéntrica personalidad televisiva.

Vicente del Bosque

Vicente del Bosque. (REUTERS/Charles Platiau)
Vicente del Bosque. (REUTERS/Charles Platiau)

No todos los títulos de la nobleza se heredan por derecho de sangre; algunos se ganan logrando hitos históricos para el país. Es el caso del exseleccionador nacional de fútbol. Tras llevar a la selección española a ganar el Mundial de Sudáfrica en 2010, el rey Juan Carlos I le concedió el título de marqués de Del Bosque como reconocimiento oficial a su inmensa dedicación al deporte español y su contribución al fomento de los valores deportivos. A diferencia de otros marquesados clásicos, este es de nueva creación y encaja a la perfección con la personalidad sosegada, humilde y conciliadora del entrenador salmantino.

Mercedes Milá

Mercedes Milá estrena en La1 ‘No sé de qué me hablas’. (RTVE)
Mercedes Milá. (RTVE)

El caso de la veterana periodista es particular y refleja a la perfección su personalidad inconformista. Como primogénita, Mercedes Milá era la heredera legítima del título que ostentaba su padre, José Luis Milá Sagnier: el condado de Montseny. Sin embargo, fiel a su carácter independiente, directo y rupturista, la histórica presentadora de Gran Hermano decidió renunciar a sus derechos nobiliarios. Mediante un acuerdo familiar, cedió el título a su hermano pequeño, José María Milá, dejando claro que su verdadera vocación y su estatus estaban en la comunicación, lejos de las obligaciones aristocráticas.

Rafa Nadal

El extenista Rafa Nadal y su título nobiliario. (EFE/ Miquel A. Borràs)
El extenista Rafa Nadal y su título nobiliario. (EFE/ Miquel A. Borràs)

El caso del tenista manacorí es uno de los más recientes y significativos del panorama nacional. Aunque el mundo entero ya lo coronó hace años como el “rey de la tierra batida”, el rey Felipe VI quiso ir un paso más allá concediéndole el título oficial de marqués de Llevant de Mallorca. Este nombramiento formó parte de la primera remesa de títulos nobiliarios otorgados por el actual monarca durante su reinado, reconociendo así la excelencia deportiva y los valores intachables del tenista. A diferencia de otros reconocimientos puramente honoríficos o vitalicios, el marquesado de Nadal tiene carácter hereditario, asegurando que el inmenso legado del deportista balear y su compromiso con el país perduren formalmente en su linaje durante las próximas generaciones.

Ágatha Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada . (Europa Press)
Ágatha Ruiz de la Prada . (Europa Press)

La diseñadora es uno de los rostros más populares del país por su estilo colorista y sus habituales exclusivas, pero muchos ignoran el peso real de su linaje institucional. Ágatha es marquesa de Castelldosríus, ostenta la Grandeza de España, y es además baronesa de Santa Pau. Su caso marcó un antes y un después en el ámbito judicial español, ya que batalló activamente en los tribunales para que se aplicara la ley de igualdad en la sucesión de títulos nobiliarios y así poder heredarlos por encima de su hermano menor. Hoy, compagina sus mediáticas apariciones en la prensa del corazón con el más alto escalafón de la nobleza del país.

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