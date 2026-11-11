España

Las comisiones e incentivos que completan tu salario ya no dependerán de cumplir unos objetivos que la empresa no te ha explicado: “Debe informar por escrito del cálculo y los criterios”

El abogado laboralista Alejandro de Paz explica qué puede hacer un empleado cuando no cobra en su nómina los pluses ligados al rendimiento que esperaba

Una mujer sentada ante una mesa con un documento impreso, una calculadora, dos bolígrafos, un cuaderno de notas y un ordenador portátil.
Una mujer consulta los conceptos de su nómina con una calculadora y un cuaderno de notas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un comercial que cobra menos comisión de la prevista, una empleada que se queda sin bonus o un trabajador que desconoce cómo se calcula la parte variable de su nómina tienen desde octubre derecho a saber cómo la empresa calcula los incentivos y qué requisitos hay que cumplir para cobrarlos.

El Real Decreto 723/2026 amplió la información que las compañías deben facilitar sobre las condiciones laborales. Entre otros aspectos, deben detallar por escrito el sistema de cálculo de los conceptos variables y los criterios que determinan cuándo corresponde cobrarlos.

PUBLICIDAD

Alejandro de Paz, abogado laboralista de dPG Legal, explica que esa información debe incluir “las condiciones para alcanzar objetivos, los indicadores aplicables y las reglas de devengo de los incentivos”. Es decir, el empleado debe poder saber qué se mide, cuándo se considera logrado un objetivo y en qué momento nace el derecho a percibir ese dinero.

Un bonus no puede depender de reglas que el trabajador desconoce

No basta con que el contrato o la nómina mencione una comisión o un bonus. La empresa debe aclarar cómo funciona. Por ejemplo, un comercial debe poder conocer si su retribución depende de contratos firmados, facturas cobradas, clientes nuevos o facturación neta. También si una parte del incentivo está vinculada a resultados individuales, del equipo o de la propia compañía.

PUBLICIDAD

“La falta de claridad puede generar conflictos cuando el trabajador desconoce qué debe cumplir para percibir un determinado complemento o cuando la empresa utiliza criterios que no habían sido comunicados previamente”, señala De Paz.

El abogado recuerda que el Tribunal Supremo ha establecido límites a la discrecionalidad empresarial en esta materia. “Las empresas no pueden dejar el reconocimiento de un incentivo exclusivamente a su voluntad ni ampararse en la falta de fijación de objetivos, cuando les corresponde establecerlos, para justificar su impago”, afirma.

En la práctica, una empresa no puede dejar sin pagar una comisión con el argumento de que el empleado no alcanzó unas metas que nunca fijó o que comunicó después de que empezara el periodo evaluado. Eso no impide que establezca objetivos, siempre que los concrete y los traslade a la plantilla.

Un reportaje de Infobae analiza las opciones de alquiler y compra residencial para jóvenes en Madrid a partir de un salario medio.

La falta de información no da derecho automático al bonus máximo

Que una compañía no explique bien el cálculo del salario variable “no significa que cualquier falta de información genere automáticamente el derecho a cobrar el importe máximo”, advierte De Paz.

Cada caso dependerá de lo pactado en el contrato, anexos, política de incentivos o convenio colectivo, así como de los objetivos exigidos y de las circunstancias concretas. El empleado puede revisar esos documentos, guardar los correos o mensajes en los que se fijaron las metas y pedir por escrito la fórmula aplicada si no la conoce.

Para quienes ya tenían contrato antes del 5 de octubre, la empresa dispone de 30 días hábiles para facilitar la información pendiente cuando el trabajador la solicite. Si no responde, puede acudirse a la Inspección de Trabajo o a la jurisdicción social, aunque para reclamar una cantidad concreta será necesario acreditar que existe un incumplimiento.

La categoría profesional también puede reducir el sueldo

El salario no solo depende de la parte variable. La categoría o el grupo profesional que aparece en el contrato también determina cuánto corresponde cobrar según el convenio colectivo aplicable.

“Cuando un trabajador realiza de manera efectiva funciones propias de un grupo profesional superior, puede tener derecho a percibir las diferencias salariales correspondientes, aunque su contrato indique una clasificación inferior”, explica el abogado.

Un dependiente que ejerce de encargado, una administrativa que asume funciones de responsable o un auxiliar que desempeña tareas técnicas de mayor nivel pueden encontrarse en esa situación. La nueva norma obliga a definir mejor las funciones del puesto, lo que puede ayudar a comparar lo firmado con el trabajo real.

Si las funciones superiores se mantienen durante los períodos previstos en la ley o el convenio, el trabajador también puede reclamar el ascenso o la cobertura de la vacante. Para ello, deberá acreditar qué tareas realiza en la práctica mediante correos, instrucciones, cuadrantes, informes o comunicaciones internas.

El período de prueba debe figurar por escrito y con una duración concreta

La reforma también exige que el contrato o la documentación entregada al empleado especifique la duración y las condiciones del período de prueba. Los seis meses no son el límite general para toda la plantilla: si el convenio no establece otra regulación, el Estatuto de los Trabajadores fija un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto, con algunas especialidades.

El nuevo real decreto no permite ampliar por sí solo ese período. Si el pacto no consta por escrito, no respeta los límites aplicables o resulta inválido, una extinción presentada como falta de superación de la prueba puede considerarse un despido improcedente.

Temas Relacionados

Derechos laboralesTrabajadores EspañaSalarios EspañaContrato LaboralÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 11 de noviembre en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Clima: las temperaturas que predominarán este 11 de noviembre en Valencia

Clima: las temperaturas que predominarán este 11 de noviembre en Sevilla

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán este 11 de noviembre en Sevilla

Málaga: la predicción del tiempo para este 11 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Málaga: la predicción del tiempo para este 11 de noviembre

Las últimas previsiones para Madrid: temperatura, lluvias y viento este 11 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Las últimas previsiones para Madrid: temperatura, lluvias y viento este 11 de noviembre

Clima en Barcelona: temperatura y probabilidad de lluvia para este miércoles 11 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Barcelona: temperatura y probabilidad de lluvia para este miércoles 11 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

El sindicato de maquinistas aplaza al 23 de noviembre la huelga prevista para este jueves tras la aprobación de medidas para el sector ferroviario

Feijóo promete restituir el Premio Nacional de Tauromaquia que Urtasun eliminó en 2024 si gana las elecciones

La reflexión de Penélope Cruz en ‘La bola negra’: “El travestismo es la fantasía de la posibilidad y la guerra, todo lo contrario”

Un hombre con paraplejia y 88% de discapacidad no puede aparcar en su plaza de aparcamiento adaptada por un vecino

ECONOMÍA

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

La factura de la luz se dispara hasta los 145 euros: estas son las tarifas más caras y baratas del mercado

Qué propone el PP sobre las pensiones según su programa electoral para el 29-N

Las hipotecas más caras obligan a los compradores a buscar viviendas 55.000 euros más baratas

El salario mínimo de 2027 podría quedar libre de IRPF, para ello Hacienda tiene que elevar la deducción hasta los 1.033 euros

DEPORTES

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico

Terremoto en Vallecas: la Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano

La FIFA visita los estadios de España con el punto de mira puesto en el Santiago Bernabéu y la final del Mundial 2030: “La primera potencia del mundo”