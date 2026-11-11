Las comisiones e incentivos que completan tu salario ya no dependerán de cumplir unos objetivos que la empresa no te ha explicado: “Debe informar por escrito del cálculo y los criterios”

Una mujer consulta los conceptos de su nómina con una calculadora y un cuaderno de notas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un comercial que cobra menos comisión de la prevista, una empleada que se queda sin bonus o un trabajador que desconoce cómo se calcula la parte variable de su nómina tienen desde octubre derecho a saber cómo la empresa calcula los incentivos y qué requisitos hay que cumplir para cobrarlos.

El Real Decreto 723/2026 amplió la información que las compañías deben facilitar sobre las condiciones laborales. Entre otros aspectos, deben detallar por escrito el sistema de cálculo de los conceptos variables y los criterios que determinan cuándo corresponde cobrarlos.

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Alejandro de Paz, abogado laboralista de dPG Legal, explica que esa información debe incluir “las condiciones para alcanzar objetivos, los indicadores aplicables y las reglas de devengo de los incentivos”. Es decir, el empleado debe poder saber qué se mide, cuándo se considera logrado un objetivo y en qué momento nace el derecho a percibir ese dinero.

Un bonus no puede depender de reglas que el trabajador desconoce

No basta con que el contrato o la nómina mencione una comisión o un bonus. La empresa debe aclarar cómo funciona. Por ejemplo, un comercial debe poder conocer si su retribución depende de contratos firmados, facturas cobradas, clientes nuevos o facturación neta. También si una parte del incentivo está vinculada a resultados individuales, del equipo o de la propia compañía.

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“La falta de claridad puede generar conflictos cuando el trabajador desconoce qué debe cumplir para percibir un determinado complemento o cuando la empresa utiliza criterios que no habían sido comunicados previamente”, señala De Paz.

El abogado recuerda que el Tribunal Supremo ha establecido límites a la discrecionalidad empresarial en esta materia. “Las empresas no pueden dejar el reconocimiento de un incentivo exclusivamente a su voluntad ni ampararse en la falta de fijación de objetivos, cuando les corresponde establecerlos, para justificar su impago”, afirma.

En la práctica, una empresa no puede dejar sin pagar una comisión con el argumento de que el empleado no alcanzó unas metas que nunca fijó o que comunicó después de que empezara el periodo evaluado. Eso no impide que establezca objetivos, siempre que los concrete y los traslade a la plantilla.

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La falta de información no da derecho automático al bonus máximo

Que una compañía no explique bien el cálculo del salario variable “no significa que cualquier falta de información genere automáticamente el derecho a cobrar el importe máximo”, advierte De Paz.

Cada caso dependerá de lo pactado en el contrato, anexos, política de incentivos o convenio colectivo, así como de los objetivos exigidos y de las circunstancias concretas. El empleado puede revisar esos documentos, guardar los correos o mensajes en los que se fijaron las metas y pedir por escrito la fórmula aplicada si no la conoce.

Para quienes ya tenían contrato antes del 5 de octubre, la empresa dispone de 30 días hábiles para facilitar la información pendiente cuando el trabajador la solicite. Si no responde, puede acudirse a la Inspección de Trabajo o a la jurisdicción social, aunque para reclamar una cantidad concreta será necesario acreditar que existe un incumplimiento.

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La categoría profesional también puede reducir el sueldo

El salario no solo depende de la parte variable. La categoría o el grupo profesional que aparece en el contrato también determina cuánto corresponde cobrar según el convenio colectivo aplicable.

“Cuando un trabajador realiza de manera efectiva funciones propias de un grupo profesional superior, puede tener derecho a percibir las diferencias salariales correspondientes, aunque su contrato indique una clasificación inferior”, explica el abogado.

Un dependiente que ejerce de encargado, una administrativa que asume funciones de responsable o un auxiliar que desempeña tareas técnicas de mayor nivel pueden encontrarse en esa situación. La nueva norma obliga a definir mejor las funciones del puesto, lo que puede ayudar a comparar lo firmado con el trabajo real.

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Si las funciones superiores se mantienen durante los períodos previstos en la ley o el convenio, el trabajador también puede reclamar el ascenso o la cobertura de la vacante. Para ello, deberá acreditar qué tareas realiza en la práctica mediante correos, instrucciones, cuadrantes, informes o comunicaciones internas.

El período de prueba debe figurar por escrito y con una duración concreta

La reforma también exige que el contrato o la documentación entregada al empleado especifique la duración y las condiciones del período de prueba. Los seis meses no son el límite general para toda la plantilla: si el convenio no establece otra regulación, el Estatuto de los Trabajadores fija un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto, con algunas especialidades.

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El nuevo real decreto no permite ampliar por sí solo ese período. Si el pacto no consta por escrito, no respeta los límites aplicables o resulta inválido, una extinción presentada como falta de superación de la prueba puede considerarse un despido improcedente.