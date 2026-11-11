La última huelga general contra un Gobierno socialista: así fue el pulso de los sindicatos a Zapatero en plena crisis económica

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2010.

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La última vez que los principales sindicatos convocaron una huelga general contra un Gobierno socialista fue el 29 de septiembre de 2010. España atravesaba entonces uno de los momentos más delicados de la crisis económica, donde el desempleo superaba los cuatro millones de personas, el estallido de la burbuja inmobiliaria había dejado al descubierto las debilidades de la economía y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero acababa de dar un giro a su política económica para contener el déficit público. La convocatoria supuso la ruptura de una relación que, durante los seis primeros años de mandato, había estado caracterizada por el entendimiento entre el Gobierno, UGT y Comisiones Obreras.

El conflicto no nació de un día para otro. La reforma laboral fue el detonante, pero antes habían llegado otras decisiones que habían enfrentado a los sindicatos con el presidente, como la propuesta de elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, la rebaja de los salarios de los empleados públicos y la congelación de las pensiones. La huelga del 29-S fue la respuesta a ese conjunto de medidas y, sobre todo, al cambio de rumbo de un Ejecutivo que había prometido no hacer recaer el coste de la crisis sobre los trabajadores.

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De la paz social al enfrentamiento con Zapatero

Durante buena parte de la primera legislatura de Zapatero y los primeros años de la segunda, la relación con las centrales sindicales había sido fluida. El deterioro comenzó a principios de 2010, cuando el Gobierno planteó retrasar progresivamente la edad legal de jubilación hasta los 67 años. La propuesta abrió una brecha con UGT y CCOO, que consideraban que la reforma debía abordarse mediante el diálogo social y no imponerse desde el Ejecutivo.

La ruptura se aceleró en mayo. El 12 de ese mes, Zapatero anunció en el Congreso un paquete de medidas para reducir el déficit después de las presiones de los mercados y de las instituciones europeas. El plan incluía una reducción media del 5% en el sueldo de los empleados públicos, la congelación de las pensiones contributivas en 2011 —con algunas excepciones—, la eliminación del cheque-bebé de 2.500 euros y un recorte de la inversión pública. Los sindicatos interpretaron el ajuste como un cambio radical en la política económica del Gobierno y convocaron una huelga de funcionarios para el 8 de junio.

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A ese malestar se sumó la reforma laboral. El Consejo de Ministros aprobó el decreto el 16 de junio, un día después de que UGT y CCOO anunciaran que llevarían a cabo una huelga general el 29 de septiembre. La fecha coincidía con una jornada de movilización sindical europea contra las políticas de austeridad. Los dirigentes de ambas organizaciones, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, acusaban al Ejecutivo de debilitar los derechos de los trabajadores y facilitar el despido en un momento de destrucción masiva de empleo.

La reforma, que quedó aprobada definitivamente en el Congreso el 9 de septiembre y entró en vigor como Ley 35/2010, ampliaba los supuestos para justificar despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y modificaba las condiciones para recurrir a los despidos colectivos. También introducía mecanismos para que las empresas con dificultades pudieran descolgarse de determinadas condiciones salariales pactadas en convenio. Para el Gobierno, la norma debía facilitar la contratación y favorecer la adaptación de las empresas a la crisis; para los sindicatos, suponía un retroceso en las garantías laborales.

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Huelga general en España de 2010. (Fabricio de Paula./ Wikipedia)

Una huelga desigual, con la industria como principal escenario

El 29 de septiembre, la protesta tuvo un seguimiento muy distinto según el sector. La industria, especialmente la automoción, fue la más afectada y registró una paralización muy elevada. En cambio, el comercio, la hostelería y buena parte de los servicios públicos mantuvieron una actividad más cercana a la habitual. El transporte también sufrió interrupciones, sobre todo durante las primeras horas de la jornada.

Los sindicatos cifraron el seguimiento en el 70% y calificaron la convocatoria de éxito. El Gobierno evitó ofrecer una cifra global y habló de un impacto desigual. El entonces ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, destacó que el paro había tenido una incidencia limitada en buena parte de los servicios. En la Administración General del Estado, el Ejecutivo situó el seguimiento en el 7,52%. Uno de los indicadores utilizados para medir el impacto fue el consumo eléctrico, que descendió alrededor de un 16% respecto al mismo día de la semana anterior, aunque la caída fue inferior a la registrada en otras huelgas generales.

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La jornada terminó con manifestaciones en las principales ciudades. UGT y CCOO calcularon que alrededor de 1,5 millones de personas habían participado en las movilizaciones de todo el país, una cifra que no fue corroborada por un recuento independiente. También hubo incidentes y más de un centenar de detenciones, aunque el balance general de la jornada estuvo marcado por la desigualdad del seguimiento y no por una paralización completa de la actividad económica.

La reforma siguió adelante y los sindicatos volvieron a negociar

La huelga no consiguió su objetivo principal. El Gobierno no retiró la reforma laboral ni dio marcha atrás en el paquete de ajuste. La norma había superado el trámite parlamentario semanas antes del paro y continuó vigente después de la movilización. En ese sentido, el 29-S no provocó una rectificación inmediata del Ejecutivo ni se tradujo en una mejora concreta de las condiciones laborales que pudiera atribuirse directamente a la presión sindical.

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La relación entre las partes, sin embargo, no quedó rota para siempre. A comienzos de 2011, el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos retomaron las negociaciones y alcanzaron un acuerdo social y económico. El pacto, firmado el 2 de febrero, incluía la reforma del sistema de pensiones, medidas de empleo y compromisos para abordar la negociación colectiva. UGT y CCOO aceptaron así negociar una reforma que elevaba progresivamente la edad ordinaria de jubilación de los 65 a los 67 años, una de las medidas que había contribuido a desencadenar el enfrentamiento meses antes.

La huelga general por la crisis de la vivienda que tienen previsto convocar CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, según ha confirmado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en unas declaraciones a Televisión Española.

Tampoco hubo un adelanto electoral como consecuencia directa de la huelga. Zapatero anunció el 29 de julio de 2011 que las elecciones generales se celebrarían el 20 de noviembre, cuatro meses antes de que terminara la legislatura. Justificó la decisión por la conveniencia de que el nuevo Gobierno pudiera hacerse cargo del ejercicio económico de 2012 desde el comienzo del año y por la necesidad de proyectar estabilidad política y económica. En los comicios, el PP de Mariano Rajoy obtuvo una mayoría absoluta de 186 escaños y el PSOE cayó hasta los 110.

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La huelga del 29 de septiembre quedó así como el gran episodio de ruptura entre el Gobierno de Zapatero y los sindicatos durante la crisis. No logró frenar la reforma laboral ni obligó al presidente a abandonar sus planes económicos, pero evidenció hasta qué punto el ajuste había erosionado el vínculo entre el PSOE y unas organizaciones que, hasta entonces, habían sido interlocutores habituales del Ejecutivo.