España

La tarifa de la luz en España para este jueves

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer los datos diariosdel mercado energético en el país

El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)
El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)
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El precio de luz en España varían constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en el país para este jueves 12 de noviembre, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 12 de noviembre

Precio de media: 116.16 euros por megavatio hora

Precio más alto: 196.29 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 1.09 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este jueves 12 de noviembre, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 186.83 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 163.91 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 142.82 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 131.09 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 128.51 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 118.56 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 132.72 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 150.62 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 148.98 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 86.03 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 23.14 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 4.16 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.93 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.09 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 1.38 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 3.56 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 72.35 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 164.74 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 192.84 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 193.48 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 196.29 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 185.96 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 192.11 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 164.76 euros por megavatio hora.

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