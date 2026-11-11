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Iginio Massari, el maestro del panettone: “A mis 84 años, aún me levanto a las tres de la mañana los siete días de la semana porque me encanta lo que hago”

La leyenda de la pastelería italiana sigue dedicándose en cuerpo y alma a los dulces que le llevaron al éxito, con el panettone navideño como gran producto estrella

El pastelero Iginio Massari, maestro del panettone (Instagram / @iginio.massari)
El pastelero Iginio Massari, maestro del panettone (Instagram / @iginio.massari)
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Cuando tenía cuatro años, Iginio se cayó dentro de una olla de crema pastelera. Quizá, como a Obélix, la inmersión le dio poderes mágicos. “En vez de en el más fuerte del mundo, me convertí en el más dulce del mundo”, bromea el pastelero, toda una leyenda en el universo repostero italiano. A sus 84 años, Iginio Massari sigue siendo un maestro para todos aquellos jóvenes que se inician en el mundo dulce, además del más importante divulgador sobre la elaboración e historia del panettone.

Sobre este pan dulce italiano típico de las fechas navideñas, al que Massari le ha dedicado años de esfuerzo y estudio, hablamos con él en Madrid, durante su encuentro con Oriol Balaguer, José Romero Barranco y Nuño García, fundador de Clan Obrador. Todos ellos se dieron cita el 14 de septiembre, en el Espacio ABC Serrano, durante Meet Massari R-Evolution 2026, una jornada organizada por Molino Dallagiovanna en torno a la tradición, la técnica y la evolución del panettone artesano.

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Una vida dedicada a la pastelería

Nacido en la localidad italiana de Brescia, en 1942, Iginio dio sus primeros pasos entre cazuelas y sartenes, pues sus padres se dedicaban al mundo de la hostelería. A los 16 años trabajó durante unos meses en una panadería del centro de la ciudad, y allí surgió la magia.

Tras formarse desde muy joven en los cantones franceses de Suiza junto al maestro pastelero Claude Gerber, y tras adquirir una amplia experiencia como asesor en el sector alimentario, decidió dedicarse por completo a la pastelería artesanal. Fue su esposa quien, en 1971, le animó a abrir lo que se convertiría en la emblemática Pasticceria Veneto, una tienda que ha sido a la vez estudio de arte y laboratorio gastronómico.

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El pastelero Iginio Massari durante la masterclass (Cedida)
El pastelero Iginio Massari durante la masterclass (Cedida)

Durante sus largas décadas de experiencia, Massari ha visto cambiar por completo el sector en el que nació. Desde que empezó su carrera allá por 1964, ha acumulado más de 300 concursos, premios y reconocimientos tanto nacionales como internacionales, muchos de ellos gracias a su receta de panettone y a otras piezas de ‘alta pastelería’. También se ha labrado una fama televisiva, participando en formatos como MasterChef Italia.

Éxitos que no le han hecho acomodarse en absoluto. Ni siquiera cuando sopla ya las 84 velas ha dejado de aprender y avanzar, aprendiendo nuevas técnicas y modelos. “Quien no se mantiene al día queda fuera del mercado”, asegura el pastelero durante su charla con Infobae. Aun hoy, cuenta, mantiene la rutina espartana que implica el trabajo en panadería. “Me levanto sobre las tres de la mañana y trabajo hasta las ocho. Después voy a casa y ceno con mi mujer y me acuesto sobre las once. Lo hago los siete días de la semana porque me gusta lo que hago”.

El panettone, un ‘ser vivo’

Durante años, hablar de panettone en España era hablar de Navidad. Llegaba a los escaparates en noviembre, ocupaba algunas mesas puntuales durante unas semanas y desaparecía hasta el invierno siguiente. Pero algo ha cambiado. “Hasta hace poco, el panettone que se conocía fuera de Italia era el industrial”, explica Massari. Él mismo se encargó de darlo a conocer en lugares como Estados Unidos o Japón.

Ahora, sin embargo, las exigencias están cambiando, y cada vez conocemos más qué debe ser y qué no un panettone auténtico. Su elaboración artesanal se ha convertido ya en un terreno de experimentación más que rentable para panaderos y pasteleros en España y en todo el mundo, y su elaboración es cada vez más apreciada por el consumidor, incluso fuera del calendario navideño.

Interior del panettone de Iginio Massari (Cedida)
Interior del panettone de Iginio Massari (Cedida)

Sobre los nuevos formatos y sabores del panettone, cada vez más frecuentes en pastelerías y supermercados, Iginio tiene una opinión clara. La innovación es importante y valiosa, siempre que respete la identidad del producto. Se puede innovar en los sabores y las combinaciones, siempre que se mantenga la estructura, el equilibrio y la técnica del panettone. “El panettone es una masa, y si entiendes lo que hay al interior de la masa, puedes ponerle de todo. Lo único que no se mezcla bien es la estupidez”, asegura entre risas el veterano pastelero.

Hablamos, sin embargo, de uno de los productos más difíciles de elaborar en el mundo, una receta que Massari define como un “sistema con vida propia”. “Si te equivocas en un número, todo se va al traste”, resume. En esta fórmula biológica, la masa madre y sobre todo la harina son fundamentales. “La harina es un elemento vivo que hay que saber comprender, no simplemente pesar. No existe la harina perfecta, sino la harina adecuada para cada elaboración”, aseguraba el pastelero durante el evento.

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