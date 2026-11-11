España

Fran Rivera rompe su silencio tras la ruptura de Tana y Roca Rey: “Lo han intentado y no ha podido ser”

El diestro reaparece junto a Lourdes Montes en Sevilla para pedir respeto por su hija, restar dramatismo al fin del romance y reflexionar sobre el futuro taurino de su saga

Fran Rivera. (Europa Press)
Fran Rivera. (Europa Press)
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El universo de la crónica social y el toreo encaja las piezas tras una de las separaciones más sonadas y comentadas de los últimos meses. Tras semanas de especulaciones, viajes de refugio y silencios medidos, Fran Rivera ha tomado la palabra para valorar públicamente la ruptura entre su hija, Tana Rivera, y el diestro peruano Andrés Roca Rey.

Un flechazo de seis meses que apuntaba a romance consolidado y que saltó por los aires de manera inesperada durante el inicio del otoño.

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Acompañado por su esposa, la diseñadora Lourdes Montes, el extorero acudió en Sevilla a una conferencia sobre los valores del toreo. A la salida del acto, no dudó en atender a los medios de comunicación para enviar un mensaje de tranquilidad y dar la cara por su hija en un momento personal delicado, intentando rebajar la presión mediática que orbita sobre la joven.

La lección de Fran Rivera sobre el fin del romance

Con la franqueza que le caracteriza, Fran Rivera ha querido restar dramatismo al desenlace de la historia de amor entre la nieta de la inolvidable Carmina Ordóñez y el diestro andino. “Son muy jóvenes los dos. Y no ha pasado nada terrible ni nada horrible. La gente joven rompe todos los días. Lo han intentado y no ha podido ser. No pasa nada”, explicaba con naturalidad, dejando claro que el distanciamiento responde a los avatares propios de la juventud y no a un conflicto irreparable.

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El diestro hizo especial hincapié en la necesidad de blindar la intimidad de Tana, solicitando un respiro a la prensa del corazón: “Yo lo que creo es que hay que respetarla. Y tenéis que dejarla tranquila. Es lo que quiero de verdad. Dejadla tranquila, dejadla vivir”. Asimismo, desmintió cualquier tipo de fricción personal tras la separación, confirmando que mantiene la cordialidad y la buena sintonía con Roca Rey: “Sí, la relación sigue siendo buena. Así que, señores, gracias por vuestro interés”.

La ruptura de la pareja se fraguó a principios de octubre tras una fuerte discusión en Valencia, coincidiendo con la corrida en la que el diestro logró la puerta grande junto a Morante de la Puebla. Tras el distanciamiento, Tana se refugió en su círculo íntimo familiar y en su madre, Eugenia Martínez de Irujo, mientras que Roca Rey puso tierra de por medio viajando a sus compromisos en Perú y México arropado por amigos cercanos como Victoria de Marichalar. Ambos han manifestado públicamente el enorme afecto y cariño que se siguen profesando como amigos.

Aprovechando el marco taurino del evento, Rivera también abordó el debate sobre el relevo generacional en su dinastía y los dilemas a los que se enfrenta como padre ante la elección profesional de sus hijos. Conocedor de primera mano de los riesgos del ruedo, el empresario no ocultó el inevitable temor que le produciría ver a su descendencia seguir sus pasos en la profesión.

Tana Rivera, junto a Fran Rivera y Tomás Páramo. (Europa Press)
Tana Rivera, junto a Fran Rivera y Tomás Páramo. (Europa Press)

“A mí no me gustaría que mi hijo fuera torero, pero tampoco se lo puedo prohibir. Si yo supiera que no le va a pasar nada, le pondría mañana mismo”, confesó con sinceridad. No obstante, subrayó que su compromiso fundamental será respaldar cualquier vocación que elijan desarrollarse, ya sea dentro o fuera de las plazas. “Si mi hijo quiere ser periodista, lo mandaré a la mejor universidad y llamaré a algún amigo de un medio para que le den una oportunidad a ver si el niño sirve. Si decidiera ser torero, le puedo ayudar más personalmente”, concluyó entre sonrisas, cerrando una intervención en la que primó la conciliación familiar y el respeto mutuo.

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