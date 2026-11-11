España

Estos son los servicios mínimos por la huelga general del 11-N: así operarán los trenes, autobuses, metros y aviones

Las franjas de mayor afluencia mantienen una mayor cobertura para afrontar la jornada de paro general de 24 horas a dos semanas de las elecciones del 29-N

Ave Renfe (Adobe Stock).
Dos trenes de Renfe en una estación, imagen de archivo. (Adobe Stock).
Guardar

España afronta este miércoles 11 de noviembre la primera huelga general respaldada conjuntamente por CCOO y UGT en 14 años. La convocatoria de 24 horas busca paralizar la actividad laboral en todo el país bajo el lema “Salarios, vivienda y precios”, sumando un llamamiento a la huelga de consumo a escasas semanas de las elecciones del 29-N. Con el fin de asegurar los desplazamientos esenciales, las administraciones han fijado un paquete de servicios mínimos que afectará a trenes, aviones, metro y autobuses.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado los servicios esenciales para toda la red ferroviaria, con especial atención a las franjas de mayor afluencia. En Cercanías circulará el 75% de los trenes en hora punta —de 06:00 a 09:00, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30 horas— y el 50% durante los tramos valle. Por su parte, la media distancia mantendrá operativo el 65% de sus frecuencias habituales.

PUBLICIDAD

Tren de media distancia en la estación de Huelva, imagen de archivo. (Europa Press)
Tren de media distancia en la estación de Huelva, imagen de archivo. (Europa Press)

En la Alta Velocidad y Larga Distancia de Renfe (AVE, Avlo, Alvia y Euromed) se asegura una operatividad mínima del 73%. El transporte de mercancías se reducirá al 26% de su capacidad ordinaria, una cobertura destinada a evitar el desabastecimiento de productos perecederos y garantizar el traslado de materias peligrosas.

Iryo, Ouigo y huelga de maquinistas

Los servicios mínimos afectan de lleno a los operadores privados de alta velocidad. Iryo mantendrá en circulación 32 de sus 44 trenes diarios (12 cancelados), mientras que Ouigo operará 18 de sus 26 frecuencias habituales, suspendiendo ocho trayectos. La compañía francesa facilitará el cambio de billete o el reembolso íntegro, además de una compensación económica adicional del 50% del valor del viaje.

PUBLICIDAD

Un tren de Ouigo en una estación, imagen de archivo. (Europa Press)
Un tren de Ouigo en una estación, imagen de archivo. (Europa Press)

El paro general coincide además con el conflicto laboral de los maquinistas del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) en Renfe, con huelgas convocadas el 10 y 23 de noviembre tras el accidente de Urda, para las que se han fijado mínimos del 72% en alta velocidad y del 20% en mercancías. Renfe avisará por SMS y correo electrónico a los afectados para ofrecerles la recolocación o la devolución del dinero sin coste.

Metro y autobuses

El transporte urbano e interurbano presenta marcadas diferencias al depender de cada comunidad. Madrid fija las mayores coberturas: Metro funcionará al 80% en horas punta (de 07:30 a 09:30, de 14:00 a 16:00 y de 18:00 a 20:00 horas) y al 50% en valle, con la EMT y los interurbanos entre el 40% y el 50%. En el extremo opuesto, Cataluña establece un recorte drástico al 25% para Metro de Barcelona, TMB, FGC, tranvías y Rodalies, limitado solo a las franjas punta (de 06:40 a 09:30 y de 16:30 a 21:00 horas), sin mínimos obligatorios el resto del día.

Autobús de EMT en Gran Vía, imagen de archivo. (Europa Press)
Autobús de EMT en Gran Vía, imagen de archivo. (Europa Press)

En la Comunidad Valenciana, Metrovalencia y el TRAM d’Alacant operarán al 80% toda la jornada, con ese mismo porcentaje en los autobuses metropolitanos en hora punta. Andalucía fija un 60% en los metros de Sevilla y Málaga y sus buses urbanos, y un 50% en las rutas interurbanas. El País Vasco mantiene un 30% lineal en metros, tranvías y autobuses, priorizando los trayectos a hospitales y polígonos industriales.

En el resto del país, los mínimos oscilan entre el 30% y el 50%. Aragón asegura cerca del 67% del bus urbano en Zaragoza, mientras que Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja garantizan la mitad del servicio en rutas cortas durante las puntas y enlaces diarios para conectar comarcas con hospitales. En Baleares y Canarias, tranvías y guaguas funcionarán al 50% para proteger las conexiones con puertos y aeropuertos.

Varias personas entran en un vagón de la estación de Metro de Gran Vía, imagen de archivo. (Europa Press)
Varias personas entran en un vagón de la estación de Metro de Gran Vía, imagen de archivo. (Europa Press)

Servicios mínimos en aeropuertos

El impacto en los aeropuertos será notable, con más de 4.600 vuelos programados y 663.000 viajeros pendientes de las cancelaciones. Para amortiguar el golpe, el Ministerio de Transportes protege entre el 52% y el 85% de las conexiones con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, obligando a las aerolíneas a recolocar al menos al 90% del pasaje.

En los vuelos internacionales y en los trayectos peninsulares con alternativa terrestre superior a cinco horas, los mínimos oscilarán entre el 39% y el 64%, con una reubicación obligatoria del 65% de los usuarios. Para las rutas domésticas cortas con opción en tren o autobús de menos de cinco horas, la cobertura desciende entre el 18% y el 37%. Por último, durante la huelga general quedan asegurados al 100% los vuelos de emergencias médicas, trasplantes, rescate, extinción de incendios, aeronaves de Estado y los sobrevuelos internacionales.

Temas Relacionados

HuelgasHuelga General EspañaTransporte PúblicoEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 11 de noviembre en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Clima: las temperaturas que predominarán este 11 de noviembre en Valencia

Clima: las temperaturas que predominarán este 11 de noviembre en Sevilla

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán este 11 de noviembre en Sevilla

Málaga: la predicción del tiempo para este 11 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Málaga: la predicción del tiempo para este 11 de noviembre

Las últimas previsiones para Madrid: temperatura, lluvias y viento este 11 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Las últimas previsiones para Madrid: temperatura, lluvias y viento este 11 de noviembre

Clima en Barcelona: temperatura y probabilidad de lluvia para este miércoles 11 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Barcelona: temperatura y probabilidad de lluvia para este miércoles 11 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

El sindicato de maquinistas aplaza al 23 de noviembre la huelga prevista para este jueves tras la aprobación de medidas para el sector ferroviario

Feijóo promete restituir el Premio Nacional de Tauromaquia que Urtasun eliminó en 2024 si gana las elecciones

La reflexión de Penélope Cruz en ‘La bola negra’: “El travestismo es la fantasía de la posibilidad y la guerra, todo lo contrario”

Un hombre con paraplejia y 88% de discapacidad no puede aparcar en su plaza de aparcamiento adaptada por un vecino

ECONOMÍA

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

La factura de la luz se dispara hasta los 145 euros: estas son las tarifas más caras y baratas del mercado

Qué propone el PP sobre las pensiones según su programa electoral para el 29-N

Las hipotecas más caras obligan a los compradores a buscar viviendas 55.000 euros más baratas

El salario mínimo de 2027 podría quedar libre de IRPF, para ello Hacienda tiene que elevar la deducción hasta los 1.033 euros

DEPORTES

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico

Terremoto en Vallecas: la Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano

La FIFA visita los estadios de España con el punto de mira puesto en el Santiago Bernabéu y la final del Mundial 2030: “La primera potencia del mundo”