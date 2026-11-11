Estos son los servicios mínimos por la huelga general del 11-N: así operarán los trenes, autobuses, metros y aviones

Dos trenes de Renfe en una estación, imagen de archivo. (Adobe Stock).

Guardar

España afronta este miércoles 11 de noviembre la primera huelga general respaldada conjuntamente por CCOO y UGT en 14 años. La convocatoria de 24 horas busca paralizar la actividad laboral en todo el país bajo el lema “Salarios, vivienda y precios”, sumando un llamamiento a la huelga de consumo a escasas semanas de las elecciones del 29-N. Con el fin de asegurar los desplazamientos esenciales, las administraciones han fijado un paquete de servicios mínimos que afectará a trenes, aviones, metro y autobuses.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado los servicios esenciales para toda la red ferroviaria, con especial atención a las franjas de mayor afluencia. En Cercanías circulará el 75% de los trenes en hora punta —de 06:00 a 09:00, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30 horas— y el 50% durante los tramos valle. Por su parte, la media distancia mantendrá operativo el 65% de sus frecuencias habituales.

PUBLICIDAD

Tren de media distancia en la estación de Huelva, imagen de archivo. (Europa Press)

En la Alta Velocidad y Larga Distancia de Renfe (AVE, Avlo, Alvia y Euromed) se asegura una operatividad mínima del 73%. El transporte de mercancías se reducirá al 26% de su capacidad ordinaria, una cobertura destinada a evitar el desabastecimiento de productos perecederos y garantizar el traslado de materias peligrosas.

Iryo, Ouigo y huelga de maquinistas

Los servicios mínimos afectan de lleno a los operadores privados de alta velocidad. Iryo mantendrá en circulación 32 de sus 44 trenes diarios (12 cancelados), mientras que Ouigo operará 18 de sus 26 frecuencias habituales, suspendiendo ocho trayectos. La compañía francesa facilitará el cambio de billete o el reembolso íntegro, además de una compensación económica adicional del 50% del valor del viaje.

PUBLICIDAD

Un tren de Ouigo en una estación, imagen de archivo. (Europa Press)

El paro general coincide además con el conflicto laboral de los maquinistas del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) en Renfe, con huelgas convocadas el 10 y 23 de noviembre tras el accidente de Urda, para las que se han fijado mínimos del 72% en alta velocidad y del 20% en mercancías. Renfe avisará por SMS y correo electrónico a los afectados para ofrecerles la recolocación o la devolución del dinero sin coste.

Metro y autobuses

El transporte urbano e interurbano presenta marcadas diferencias al depender de cada comunidad. Madrid fija las mayores coberturas: Metro funcionará al 80% en horas punta (de 07:30 a 09:30, de 14:00 a 16:00 y de 18:00 a 20:00 horas) y al 50% en valle, con la EMT y los interurbanos entre el 40% y el 50%. En el extremo opuesto, Cataluña establece un recorte drástico al 25% para Metro de Barcelona, TMB, FGC, tranvías y Rodalies, limitado solo a las franjas punta (de 06:40 a 09:30 y de 16:30 a 21:00 horas), sin mínimos obligatorios el resto del día.

PUBLICIDAD

Autobús de EMT en Gran Vía, imagen de archivo. (Europa Press)

En la Comunidad Valenciana, Metrovalencia y el TRAM d’Alacant operarán al 80% toda la jornada, con ese mismo porcentaje en los autobuses metropolitanos en hora punta. Andalucía fija un 60% en los metros de Sevilla y Málaga y sus buses urbanos, y un 50% en las rutas interurbanas. El País Vasco mantiene un 30% lineal en metros, tranvías y autobuses, priorizando los trayectos a hospitales y polígonos industriales.

En el resto del país, los mínimos oscilan entre el 30% y el 50%. Aragón asegura cerca del 67% del bus urbano en Zaragoza, mientras que Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja garantizan la mitad del servicio en rutas cortas durante las puntas y enlaces diarios para conectar comarcas con hospitales. En Baleares y Canarias, tranvías y guaguas funcionarán al 50% para proteger las conexiones con puertos y aeropuertos.

PUBLICIDAD

Varias personas entran en un vagón de la estación de Metro de Gran Vía, imagen de archivo. (Europa Press)

Servicios mínimos en aeropuertos

El impacto en los aeropuertos será notable, con más de 4.600 vuelos programados y 663.000 viajeros pendientes de las cancelaciones. Para amortiguar el golpe, el Ministerio de Transportes protege entre el 52% y el 85% de las conexiones con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, obligando a las aerolíneas a recolocar al menos al 90% del pasaje.

En los vuelos internacionales y en los trayectos peninsulares con alternativa terrestre superior a cinco horas, los mínimos oscilarán entre el 39% y el 64%, con una reubicación obligatoria del 65% de los usuarios. Para las rutas domésticas cortas con opción en tren o autobús de menos de cinco horas, la cobertura desciende entre el 18% y el 37%. Por último, durante la huelga general quedan asegurados al 100% los vuelos de emergencias médicas, trasplantes, rescate, extinción de incendios, aeronaves de Estado y los sobrevuelos internacionales.

PUBLICIDAD