España

Embalses en España: así están las reservas de agua este 11 de noviembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

El estatus de los embalses de agua en España (EFE)
El estatus de los embalses de agua en España (EFE)
Guardar

La capacidad de los embalses de agua en España se encuentra en un 55,31 %, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, proporcionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto indica que la captación de este recursos hídrico en el país bajó en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

PUBLICIDAD

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Situación general de los embalses de España

Fecha: miércoles 11 de noviembre de 2026.

Capacidad: 56.049 hm3.

Total de agua embalsada: 31.000 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 55,31 %.

Variación de hace una semana: -402 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,72 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.792 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,37 %.

Cómo están los embalses en España

Los embalses de agua están a su 55,31 % de capacidad (Europa Press)
Los embalses de agua están a su 55,31 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 68,37%.

Aragón: 43,12%.

Asturias: 47,67%.

C. Valenciana: 39,42%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 27,81%.

Castilla-La Mancha: 56,24%.

Cataluña: 66,65%.

Comunidad de Castilla y León: 41,53%.

Extremadura: 61,91%.

Galicia: 45,68%.

Murcia: 22,97%.

Navarra: 22,96%.

¿Cómo ahorrar agua?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

PUBLICIDAD

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

Seguimos el primer paro del país en 14 años, a las puertas del inicio de la campaña electoral

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

Cómo está el euro frente al dólar este 11 de noviembre

La cotización de la moneda europea varía constantemente

Cómo está el euro frente al dólar este 11 de noviembre

Comprar una vivienda ya exige 3.000 euros de sueldo y un ahorro de 76.000: es lo que pide el banco de media para conceder una hipoteca

El precio y las condiciones de financiación elevan las barreras para convertirse en propietario, sobre todo en Baleares, donde los ingresos mensuales mínimos demandados por las entidades financieras son de 5.035 euros, o Madrid, con 4.514 euros

Comprar una vivienda ya exige 3.000 euros de sueldo y un ahorro de 76.000: es lo que pide el banco de media para conceder una hipoteca

Clima en Zaragoza: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Clima en Zaragoza: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Estos son los servicios mínimos por la huelga general del 11-N: así operarán los trenes, autobuses, metros y aviones

Las franjas de mayor afluencia mantienen una mayor cobertura para afrontar la jornada de paro general de 24 horas a dos semanas de las elecciones del 29-N

Estos son los servicios mínimos por la huelga general del 11-N: así operarán los trenes, autobuses, metros y aviones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

11-N, España va a una huelga general inédita: a 18 días de unas elecciones generales anticipadas y única en Europa con las Cortes disueltas

11-N, España va a una huelga general inédita: a 18 días de unas elecciones generales anticipadas y única en Europa con las Cortes disueltas

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

El sindicato de maquinistas aplaza al 23 de noviembre la huelga prevista para este jueves tras la aprobación de medidas para el sector ferroviario

Feijóo promete restituir el Premio Nacional de Tauromaquia que Urtasun eliminó en 2024 si gana las elecciones

La reflexión de Penélope Cruz en ‘La bola negra’: “El travestismo es la fantasía de la posibilidad y la guerra, todo lo contrario”

ECONOMÍA

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

Comprar una vivienda ya exige 3.000 euros de sueldo y un ahorro de 76.000: es lo que pide el banco de media para conceder una hipoteca

Las comisiones e incentivos que completan tu salario ya no dependerán de cumplir unos objetivos que la empresa no te ha explicado: “Debe informar por escrito del cálculo y los criterios”

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

La factura de la luz se dispara hasta los 145 euros: estas son las tarifas más caras y baratas del mercado

DEPORTES

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico

Terremoto en Vallecas: la Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano