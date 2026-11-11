El aislamiento de las ventanas es más importante de lo que crees: dos arquitectos explican por qué un vidrio frío afecta a toda la casa

Un hombre coloca una tira de burlete aislante en el marco de una ventana para reducir las filtraciones de aire durante los meses de frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una ventana con poco aislamiento puede perder más calor por metro cuadrado que un muro bien aislado, aunque ocupe una fracción mínima de la fachada. Así lo advierten Mario Jaramago y Hela Alvarado Briceño, arquitectos fundadores del estudio Acuatro Arquitectos, en declaraciones recogidas por el medio especializado Arquitectura y Diseño.

Jaramago, director del área de rehabilitación de edificios del estudio, y Alvarado Briceño, al frente de los proyectos de interiorismo y reforma residencial, explicaron que la ventana constituye uno de los puntos más sensibles de cualquier fachada. Aunque su superficie sea reducida en comparación con el resto del muro, su condición de elemento poco aislante basta para condicionar la temperatura de toda una estancia.

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El problema no se limita a una cuestión térmica. Según los arquitectos, un vidrio frío o una ventana que deja pasar aire genera una sensación de frío que lleva a los ocupantes de la vivienda a subir el termostato, aunque la calefacción ya esté encendida. Esta reacción, explicaron a Arquitectura y Diseño, responde a una percepción de incomodidad que nace en la propia carpintería y no en un fallo del sistema de calefacción.

El truco para sellar ventanas y ahorrar energía en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, mejorar la instalación de calefacción no siempre resuelve la sensación de frío si el origen del problema está en el acristalamiento o en el marco. Los especialistas subrayan que, además de las pérdidas energéticas, una ventana mal diseñada también compromete el aislamiento acústico de la vivienda y permite la entrada de ruido procedente de la calle.

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Qué aporta una ventana bien diseñada

Los fundadores de Acuatro Arquitectos remarcaron que una ventana no cumple únicamente una función de contención térmica. También aporta luz natural, ventilación y ganancias solares que resultan útiles durante el invierno. Por eso, al evaluar una reforma, recomiendan no centrarse solo en reducir pérdidas, sino en equilibrar todas estas prestaciones según la orientación de la vivienda.

En este sentido, mencionaron el papel de los distintos tipos de vidrio disponibles en el mercado. Un vidrio bajo emisivo contribuye a reducir las pérdidas de calor, mientras que uno con control solar limita la entrada de energía durante los meses cálidos. La elección entre ambos, señalaron, debe hacerse en función de la orientación de cada hueco de fachada.

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La importancia de comparar fichas técnicas completas

Uno de los consejos prácticos que ofrecieron los arquitectos a Arquitectura y Diseño consiste en solicitar la ficha técnica completa de la ventana antes de decidir una compra o sustitución, y no limitarse a revisar únicamente las prestaciones del vidrio. Según explicaron, conviene comprobar de forma separada el aislamiento térmico, la protección frente al ruido y el factor solar del acristalamiento, ya que se trata de datos distintos que responden a necesidades diferentes de la vivienda.

Esta recomendación cobra especial relevancia en reformas donde el presupuesto es limitado y es necesario decidir entre el cambio completo de la carpintería o una intervención parcial sobre los elementos existentes.

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Más allá de la calidad del vidrio o del marco elegido, Jaramago y Alvarado Briceño insistieron en que la instalación resulta decisiva para el rendimiento final de la ventana. El encuentro entre la carpintería y la fachada debe quedar correctamente aislado y sellado, ya que un defecto en este punto puede anular las ventajas de un acristalamiento de alta calidad.

Una corriente de aire ingresa a través de una grieta en el muro junto al marco de la ventana de una sala de estar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta cuestión conecta con el concepto de puente térmico, una zona de la envolvente del edificio donde el aislamiento se interrumpe y el calor encuentra una vía de escape más sencilla que en el resto del muro. De acuerdo con la guía de rehabilitación energética del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), estos puntos críticos suelen concentrarse en los contornos de las ventanas, los cajones de persiana y otros encuentros constructivos de la fachada.

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El momento idóneo para intervenir en las ventanas

Los arquitectos de Acuatro Arquitectos coinciden en que una reforma integral de la vivienda, en particular si incluye el aislamiento de la fachada, constituye el momento más adecuado para evaluar el estado de las ventanas. Esta coordinación permite ejecutar la instalación de las nuevas carpinterías junto con el resto de los trabajos y resolver de forma conjunta los encuentros con los muros, evitando intervenciones aisladas que podrían dejar sin corregir los puentes térmicos del contorno.

Según la citada guía del IDAE, la combinación de aislamiento en fachada y sustitución de ventanas por modelos de altas prestaciones puede reducir las pérdidas de calor en invierno hasta un 45% en edificios residenciales, un dato que respalda la recomendación de abordar ambos elementos de forma simultánea cuando se planifica una rehabilitación energética.

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