España

Cómo está el euro frente al dólar este 11 de noviembre

La cotización de la moneda europea varía constantemente

El euro es la moneda de la Unión Europea y su símbolo es €. (Jesús Avilés/Infobae)
El euro es la moneda de la Unión Europea y su símbolo es €. (Jesús Avilés/Infobae)
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El comportamiento del tipo de cambio entre el euro y el dólar sigue captando la atención de analistas y mercados financieros. Factores como la política monetaria de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, junto con las tensiones comerciales y los indicadores macroeconómicos, influyen directamente en la cotización de ambas divisas.

Actualmente, el billete verde enfrenta una serie de presiones externas que contrastan con la relativa estabilidad económica de la zona euro, lo que genera movimientos significativos en los mercados cambiarios.

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En esta nota te compartimos el comportamiento reciente del cruce euro-dólar, con los datos más relevantes al cierre de este 11 de noviembre.

Precio del dólar en euros hoy

El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En la última jornada, el mercado de divisas presentó movimientos en ambas monedas: el dólar estadounidense y el euro. Según los datos más recientes, 1 dólar estadounidense equivale a 0,8957 euros.

Este tipo de cambio refleja cómo las fluctuaciones económicas, las políticas monetarias adoptadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, así como los eventos geopolíticos y socioeconómicos, pueden influir en la valoración de las monedas. 

Un conocimiento profundo y actualizado del tipo de cambio es esencial para quienes participan en la economía global, permitiendo tomar decisiones más informadas y oportunas en un entorno económico que se mantiene en constante evolución.

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El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

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