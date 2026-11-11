España

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda

La convocatoria bajo el lema “salarios, vivienda y precios” ha paralizado el centro de la capital

Fachada de una tienda con paneles de madera que cubren los ventanales y peatones que caminan por la acera mojada
Una tienda de ropa en la Gran Vía de Madrid mantiene sus escaparates cubiertos con tableros de madera durante una jornada de huelga general. (Lydia Hernández)
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España amanece este miércoles con su primera huelga general en 14 años y las grandes capitales lo notan. En Madrid, la Gran Vía ha perdido gran parte del frecuente flujo de población, con unos pocos trabajadores y apenas turistas recorriendo el pulmón principal de la ciudad.

Los comercios tardan en levantar la persiana y muchos lo hacen con cautela. A excepción de las marcas de Inditex, grandes superficies como Mango, Desigual o Foot Locker han cubierto sus escaparates esta noche con grandes paneles de madera, “por lo que pudiera pasar”, expresan sus trabajadores.

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Escaparates de tiendas cubiertos con paneles de madera en una calle peatonal mojada por la lluvia, donde caminan personas con paraguas
Varios locales comerciales del centro de Madrid permanecen protegidos con paneles de madera durante una jornada de huelga general. (Lydia Hernández)

Cadenas de restauración como Honest Green también han decidido tapiar sus ventanas, mientras que la marca Urban Outfitters ha optado directamente por no abrir su tienda este miércoles, “por motivos excepcionales de seguridad”, reza un cartel colgado en un gran tablero donde antes se veía una puerta.

Los grandes teatros tampoco han levantado el telón. El Sindicato de Artistas Líricos de España (ALE) ha secundado la huelga y eso ha obligado a suspender o reprogramar las funciones agendadas para el 11 de noviembre. Quienes sí han decidido abrir sus puertas se han encontrado con pintadas a favor de la huelga o pegatinas llamando al cierre en protesta por la crisis de vivienda.

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Fachada blanca de una tienda de Zara con prendas en los escaparates, adhesivos rojos en los cristales y una persona en el acceso principal
Varios carteles adhesivos de convocatoria de huelga permanecen pegados en la fachada y los escaparates de una tienda de Zara en la calle Preciados de Madrid. (Lydia Hernández)

Cortes, piquetes y manifestaciones por toda la ciudad

El tráfico también se ha visto afectado por el llamamiento a la huelga general. Cientos de manifestantes se han movilizado para cortar varios tramos de carretera por toda la comunidad, con piquetes en la A-42 a la altura de Carabanchel, la A-3 a la altura de Ventas o la A-5, ya afectada por las obras del soterramiento. A su vez, una pancarta del Sindicato de Inquilinas ha bloqueado la M-30 a la altura de Legazpi.

La primera huelga general de 24 horas en 14 años se produce apenas a 48 horas del inicio de la campaña electoral.

El transporte público, afectado por el cambio a última hora de los servicios mínimos, ha perdido una parte importante de sus pasajeros: Metro de Madrid ha circulado con un 42% menos de viajeros de lo habitual en sus líneas, según el último balance de las 10:00 horas; mientras los pocos trenes de Cercanías llegaban prácticamente vacíos a la estación de Atocha.

En Mercamadrid, principal distribuidora de alimentos frescos de España, se han celebrado varios piquetes esta madrugada, en los que 13 personas han resultado heridas tras la intervención de la policía.

Salarios, vivienda y precios

Varias personas esperan frente a una sucursal del BBVA, cubierta de pegatinas de la huelga general. (REUTERS/Susana Vera)
Varias personas esperan frente a una sucursal del BBVA, cubierta de pegatinas de la huelga general. (REUTERS/Susana Vera)

La huelga general de este miércoles es la primera que convocan los sindicatos desde el año 2012, si bien le precede la cita feminista del 8 de marzo de 2018. Impulsadas por el Sindicato de Inquilinas, las organizaciones han pedido un paro de 24 horas a todos los trabajadores bajo el lema “salarios, vivienda y precios”.

La convocatoria, que llega a 18 días de las elecciones generales, es “un aviso” para el próximo Gobierno, ha expresado Unai Sordo, secretario general de CCOO, esta mañana en una entrevista con Cadena Ser. Los sindicatos piden a todas las administraciones medidas urgentes para garantizar el acceso a la vivienda y un nuevo marco salarial para compensar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

Desde el Sindicato de Inquilinas ya consideran la convocatoria “todo un éxito” y celebran una jornada “histórica”. “Esta huelga está funcionando, que nadie se confunda, y va a marcar el inicio de un nuevo ciclo de luchas y de movilización popular en este país para siempre”, ha aseverado la portavoz de la organización, Sabina Carrau.

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