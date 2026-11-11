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Caos en los colegios de Italia: desalojan más de 300 escuelas tras amenazas de bomba recibidas por correo electrónico

El correo electrónico que han recibido está firmado por “Mikhail Andropov”

Agentes de policía inspeccionan un aula dentro de la escuela primaria A.B. Cairoli después de que fuera evacuada tras una alerta de bomba que provocó la evacuación de al menos 300 escuelas en toda Italia, en Roma, Italia. 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Francesco Fotia
Agentes de policía inspeccionan un aula dentro de la escuela primaria A.B. Cairoli después de que fuera evacuada tras una alerta de bomba que provocó la evacuación de al menos 300 escuelas en toda Italia, en Roma, Italia. 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Francesco Fotia
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Más de 300 escuelas de toda Italia han sido evacuadas este miércoles tras una serie de falsas amenazas de bomba llegadas por correo electrónico. Frente al potencial pánico de alumnos y padres, la primera ministra italiana Giorgia Meloni aseguró que no existe un “peligro concreto”. Este es un episodio más en la cadena de amenazas y ciberataques contra supermercados, bancos de sangre, el tráfico aéreo y cadenas de televisión en toda Europa.

En un mensaje en Facebook, Meloni asegura que “el Gobierno está siguiendo con gran atención las numerosas notificaciones relacionadas con las alarmas de bomba en los centros escolares”, y que tras las verificaciones de las fuerzas del orden, “no ha surgido ningún elemento que haga pensar en la existencia de un peligro concreto. Las notificaciones parecen más bien atribuibles a una estrategia orientada a generar alarma e inquietud, sobre la cual están en curso todas las investigaciones necesarias”.

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La primera ministra ha anunciado que ha convocado en el Palacio Chigi una reunión para hacer balance de la situación y coordinar las iniciativas.

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Hasta 312 instituciones educativas recibieran las amenazas, según los medios italianos. El correo electrónico que han recibido está firmado por un tal “Mikhail Andropov” —que se presenta como líder de la agrupación Vilayat de Misoginistán, un grupo pro-ruso y misógino—, y en él afirma haber colocado “un potente artefacto explosivo en una bolsa de plástico con detonador remoto” dentro de los edificios. El mensaje incluye frases como: “Hemos venido a aniquilaros. Cometeremos un genocidio contra los italianos”. El correo también contiene una amenaza directa contra la primera ministra Giorgia Meloni, asegurando haber colocado una bomba en el motor de su coche.

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El ministro italiano de Educación, Giuseppe Valditara, dijo al canal de televisión La7 que se presumía que las alertas eran falsas y añadió que se esperaba que aumentara el número de escuelas afectadas. Un episodio similar ocurrió hace pocos días, con un correo enviado a 280 directores de colegio.

Varias personas se congregan frente a la escuela primaria A.B. Cairoli tras su evacuación a raíz de una alerta de bomba que provocó la evacuación de al menos 300 escuelas en toda Italia, en Roma, Italia. 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Francesco Fotia
Varias personas se congregan frente a la escuela primaria A.B. Cairoli tras su evacuación a raíz de una alerta de bomba que provocó la evacuación de al menos 300 escuelas en toda Italia, en Roma, Italia. 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Francesco Fotia

Numerosas escuelas de Irlanda del Norte y también re Reino Unido también recibieron un correo electrónico amenazante, informó el miércoles la Autoridad Educativa de Irlanda del Norte, aunque se les recomendó permanecer abiertas, ya que, según el organismo, la policía no consideraba creíble la amenaza.

En Italia, Antonello Giannelli, presidente de la asociación de directores de escuela ANP, dijo que las amenazas eran “claramente falsas”. “Este episodio muestra hasta qué punto la irresponsabilidad (...) puede causar daños y perturbaciones a gran escala”, denunció. “Esperamos que pronto se arroje plena luz sobre el origen de estas amenazas y que se identifique a los responsables”, declaró.

Seguirá ampliación...

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