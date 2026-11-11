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Así está el tráfico en España por la huelga general: los piquetes cortan varias autovías de acceso a Madrid y al Parc Logístic de Barcelona y provocan retenciones en la circulación

Sobre las 7:00 am los piquetes cortaban la A-5 a la altura de Alcorcón. A la misma hora, la M-30 estaba también cortada a la altura de Puente de Vallecas

Cortes en la A-42 por piquetes por la huelga general de este 11 de noviembre (Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid)
Cortes en la A-42 por piquetes por la huelga general de este 11 de noviembre (Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid)
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La huelga general ha arrancado esta mañana con piquetes en las principales autovías del país que han paralizado el tráfico en puntos críticos de toda España, han provocado retenciones, problemas de circulación y han cortado el acceso a Madrid desde la A-5, A-42 y la A-6 y varios puntos de Barcelona.

Sobre las 7:00 am los piquetes cortaban la A-5 a la altura de Alcorcón. A la misma hora, la M-30 estaba también cortada a la altura de Puente de Vallecas. Estudiantes y trabajadoras de la Universidad Complutense de Madrid cortaron la A-6 a la altura de Moncloa, y más de 300 personas cortaron también A-42 durante la huelga general convocada este miércoles, desplegando una pancarta sobre un paso elevado. Cuando pasaban minutos de las 9:30h, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid informaba que ya había sido reestablecida la circulación en la A-42 a la altura de Plaza Elíptica.

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Piquetes han cortado accesos este miércoles por la mañana al Parc Logístic de la Zona Franca y a Mercabarna por la huelga general.

La huelga general arrancó con un seguimiento “dispar”, según reconocieron los propios convocantes, con una incidencia más marcada en las grandes ciudades.

Cortes de tráfico en Barcelona (DGT)
Cortes de tráfico en Barcelona (DGT)

Los primeros datos del turno de noche apuntaron a una mayor participación en las zonas costeras que en el interior del país. Rafael Espartero, vicesecretario general del Área Interna de UGT, cifró el seguimiento entre el 75 % registrado en Andalucía y Aragón y el 41 % de Extremadura y Castilla-La Mancha.

Espartero destacó que el peso del paro recayó sobre todo en las grandes empresas, con especial incidencia en los sectores de la automoción, la petroquímica y, de forma destacada, el cárnico, que ya arrastraba una movilización propia.

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“Que no pueda entrar la gente a trabajar a Madrid porque hay que cambiar el modelo de vivienda”, ha dicho Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, desde uno de los accesos a la capital.

En el extremo opuesto, la patronal de la hostelería describió el seguimiento entre sus trabajadores como “bajísimo”. La patronal valenciana lo situó en el 2,6 % en su región, mientras que la de Castilla-La Mancha lo estimó en menos del 5 %.

La red de mercados centrales de abastecimiento, gestionada por la empresa pública Mercasa, informó de que sus 24 plataformas operaban sin incidencias de consideración, aunque a un ritmo de actividad inferior al habitual, con piquetes registrados en 12 de ellas.

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