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Ada Colau se moja con las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’: “Podría tener más de 400.000 euros, pero tengo menos de 10.000”

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre ha visitado este martes a David Broncano, con quien ha hablado de su patrimonio, su vida sexual y sus propuestas políticas

Ada Colau en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)
Ada Colau en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)
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La ronda de entrevistas electorales de La Revuelta ha continuado este martes 10 de noviembre con una nueva invitada: Ada Colau. La que fuera alcaldesa de Barcelona y ahora candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se ha sentado frente a David Broncano en el Teatro Albéniz de Madrid, donde ha abordado algunas de sus propuestas políticas y se ha sometido a las ya tradicionales preguntas personales del presentador. Una conversación que ha dejado varias declaraciones llamativas, especialmente cuando ha llegado el momento de hablar de dinero y sexo.

La visita de Colau se ha producido apenas un día después de la controvertida entrevista a Santiago Abascal, que ha provocado un intenso debate por las condiciones en las que se desarrolló y la selección del público asistente. De hecho, antes de recibir a su nueva invitada, Broncano ha querido dedicar unos minutos a dirigirse a los espectadores presentes en el teatro y expresar su malestar por lo sucedido.

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El presentador ha reconocido su tristeza e impotencia ante una situación que, según ha explicado, le generó nerviosismo, y ha respondido a las preguntas del público sobre la conversación con el líder de Vox.

Ada Colau carga contra Santiago Abascal y defiende subir los impuestos a los ricos

Santiago Abascal, líder de VOX, en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)
Santiago Abascal, líder de VOX, en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)

Ya sobre el escenario, Ada Colau no ha tardado en pronunciarse sobre la presencia del dirigente de Vox en el programa. La política catalana ha criticado su discurso y ha dejado claro que no quería convertirlo de nuevo en el protagonista de la noche. “Es un señoro de extrema derecha”, ha señalado, antes de añadir que “ya fue suficientemente protagonista, y hoy no tiene que serlo más”.

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La candidata de Frente Amplio ha aprovechado buena parte de la conversación para explicar algunas de sus prioridades políticas, con especial atención a las pensiones y a la fiscalidad. Colau ha puesto el foco en la situación de cerca de dos millones de pensionistas que, según ha defendido, no alcanzan el salario mínimo, una realidad que afecta especialmente a las mujeres.

Su propuesta para mejorar estas prestaciones pasa por incrementar la presión fiscal sobre las grandes fortunas. En ese sentido, ha puesto como ejemplo al empresario Florentino Pérez y ha mencionado las cifras de su patrimonio para defender que quienes acumulan mayores recursos deben contribuir más al sostenimiento de los servicios públicos.

Ada Colau en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)
Ada Colau en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)

“Entonces hay que subir esas pensiones, ¿no? Pues eso se hace poniéndoles impuestos a los ricos. O sea, Florentino Pérez, que tiene 4.900 millones, seguro que puede pasar a pagar 318 en lugar de 150 millones en impuestos”, ha argumentado. La política ha insistido en que una mayor aportación de las grandes fortunas permitiría financiar servicios esenciales y garantizar mejores condiciones de vida.

“Hay 33 personas en España que son milmillonarias. O sea, que tienen miles de millones”, ha recordado durante su intervención, defendiendo que la recaudación adicional serviría para “poder pagar sanidad, educación, pensiones y una vida digna para todos”.

La sorprendente confesión de Ada Colau sobre el dinero que tiene en el banco

Uno de los momentos más destacados de la entrevista ha llegado con las preguntas clásicas de David Broncano. Como es habitual, el presentador ha querido conocer cuánto dinero tiene su invitada en el banco, una cuestión a la que Colau ha respondido sin demasiados rodeos y con una cifra que ha llamado la atención.

Podría tener más de 400.000 euros en el banco, pero tengo menos de 10.000”, ha confesado la candidata, que ha dejado así una de las respuestas más sorprendentes de la noche. Una contestación con la que ha distinguido entre la cantidad que podría llegar a tener y el dinero que asegura conservar actualmente en sus cuentas.

Ada Colau en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)
Ada Colau en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)

La otra pregunta habitual del formato ha girado en torno a su actividad sexual. En este caso, Colau ha recordado cómo la combinación de la maternidad y sus responsabilidades como alcaldesa de Barcelona llegó a convertir su intimidad en una asignatura pendiente. La política ha descrito aquella etapa como “un desierto”, en referencia a la falta de tiempo para mantener relaciones.

Sin embargo, su situación actual parece muy distinta. Al ser preguntada por su frecuencia sexual, ha asegurado que ahora está en “cuatro a la semana”. Una respuesta espontánea que ha completado su paso por el programa y que ha permitido conocer una faceta más personal de la candidata, más allá de sus propuestas y su trayectoria institucional.

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