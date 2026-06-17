Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

Se actualizaron los precios de la energía eléctrica en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la más baja a lo largo de este jueves 18 de junio.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio del servicio eléctrico

Día: 18 de junio

Tarifa promedio: 92.64 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 138.9 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 17.68 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 125.22 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 118.43 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 120.35 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 119.15 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 122.8 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 125.42 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 129.42 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 127.55 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 116.54 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 94.13 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 61.16 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 27.32 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 28.23 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 17.68 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 20.66 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 25.57 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 47.66 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 72.33 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 81.07 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 114.89 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 127.34 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 133.22 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 138.9 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 128.37 euros por megavatio hora.