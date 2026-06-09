España

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 junio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Guardar
Google icon
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once de hoy 9 de junio, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados ganadores del Super Once

Fecha: 9 junio.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 02 03 08 16 18 19 21 27 29 30 35 40 45 46 56 61 63 65 79 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las farmacias ya no tendrán que recortar el código de barras de los medicamentos: la alternativa de Sanidad para eliminar el cupón precinto

El Gobierno introduce un nuevo identificador único que deberá sustituir al cupón físico

Las farmacias ya no tendrán que recortar el código de barras de los medicamentos: la alternativa de Sanidad para eliminar el cupón precinto

Visita del papa León XIV a España, en directo | El pontífice llega a Barcelona, segunda etapa de su viaje apostólico: comienza su agenda en Cataluña

Seguimos al líder religioso en su cuarto día en nuestro país. Prevost deja Madrid y comienza su agenda en Barcelona

Visita del papa León XIV a España, en directo | El pontífice llega a Barcelona, segunda etapa de su viaje apostólico: comienza su agenda en Cataluña

Una incidencia de Adif interrumpe la circulación de los Rodalies en Barcelona durante 30 minutos el día que llega el papa León XIV

El administrador de infraestructuras ha confirmado que el personal trabaja para restaurar los sistemas afectados

Una incidencia de Adif interrumpe la circulación de los Rodalies en Barcelona durante 30 minutos el día que llega el papa León XIV

Avance semanal de ‘Sueños de Libertad’ del lunes 8 al viernes 12 de junio: la Guardia Civil detiene a Nieves y un secreto revoluciona la fábrica

La semana despliega una sucesión de episodios cargados de emociones, reveses y revelaciones que ponen en jaque a cada uno de los protagonistas

Avance semanal de ‘Sueños de Libertad’ del lunes 8 al viernes 12 de junio: la Guardia Civil detiene a Nieves y un secreto revoluciona la fábrica

Más de mil tipos de drogas se mueven por Europa: el mercado ilegal se refina con nuevas vías de entrada y más riesgos para la salud

Las redes recurren a traslados en el mar, semisumergibles, y ocultaciones en aguas profundas, además del uso de drones para introducir drogas en centros penitenciarios

Más de mil tipos de drogas se mueven por Europa: el mercado ilegal se refina con nuevas vías de entrada y más riesgos para la salud
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Villarejo asegura que su aparición en el caso Leire es un “montaje para destruirle” y que las “cloacas” le persiguen desde 2018

Villarejo asegura que su aparición en el caso Leire es un “montaje para destruirle” y que las “cloacas” le persiguen desde 2018

El juez que investiga a Zapatero se apoya en EEUU para blindar la prueba clave del caso Plus Ultra

Visto para sentencia el juicio al hermano de Pedro Sánchez: el proceso concluye tras siete días y más de 40 testigos

Las cinco condiciones que Reino Unido, Francia y Alemania han acordado con Ucrania para lograr la paz pero que Rusia ve “incoherentes”

Atropellan a una mujer en un paso de peatones de Ferrol y obligan a la aseguradora a que le indemnice con 11.000 euros por “agravación de artrosis lumbar y cervical”

ECONOMÍA

Adelantar la jubilación dos años puede reducir un 13% la pensión aunque hayas trabajado más de 44 años

Adelantar la jubilación dos años puede reducir un 13% la pensión aunque hayas trabajado más de 44 años

Los jubilados que vuelvan a trabajar podrán cobrar hasta un 25% más de pensión compatible desde agosto

Hacer exámenes, pasear o cenar con amigos: qué se puede hacer y qué no durante una baja laboral

El turismo de masas empobrece la costa catalana y cada pernoctación cuesta unos 6,8 euros al contribuyente

Si fuiste becario y no cotizaste, ahora puedes recuperar hasta cinco años para la jubilación

DEPORTES

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros