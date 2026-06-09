España

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Guardar
Google icon
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)

En España hay diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de Super Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los resultados ganadores de este martes 9 de junio, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 9 junio.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 03 10 11 14 18 20 27 32 36 47 49 53 61 62 64 68 72 75 77 79.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 9 junio

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 9 junio

Los compañeros de piso que se llevan 60 años: “Ella me ha enseñado a poner la lavadora, yo le ayudé cuando se cayó”

Lo que comenzó como un programa de vivienda intergeneracional ha terminado convirtiéndose en una relación casi familiar

Los compañeros de piso que se llevan 60 años: “Ella me ha enseñado a poner la lavadora, yo le ayudé cuando se cayó”

Visita del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice preside un rezo en la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia y da la homilía en catalán

Seguimos al líder religioso en su cuarto día en nuestro país. Prevost deja Madrid y comienza su agenda en Barcelona

Visita del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice preside un rezo en la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia y da la homilía en catalán

El paso de contrato temporal a fijo aumenta un 30% la probabilidad de cogerse una baja médica

La AIReF alerta de una “deficiencia estructural” en la gestión de la incapacidad temporal tras dispararse un 60% los casos desde 2017 y triplicarse el gasto hasta los 16.500 millones de euros

El paso de contrato temporal a fijo aumenta un 30% la probabilidad de cogerse una baja médica

Muere Cristina Blanco, vidente y madre de Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años por un infarto

Blanco, que se dio a conocer en los 90 como tarotista y más adelante como madre del actor Miguel Ángel Muñoz, ha fallecido en la residencia en la que vivía

Muere Cristina Blanco, vidente y madre de Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años por un infarto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nuevo ataque de Felipe González a Pedro Sánchez por gobernar sin presupuestos: “Esto es una antigualla porque ahora ya no se lleva”

Nuevo ataque de Felipe González a Pedro Sánchez por gobernar sin presupuestos: “Esto es una antigualla porque ahora ya no se lleva”

La UCO entra en el Ministerio de Justicia por orden del juez del ‘caso Leire Díez’ para recabar información sobre la nacionalización de un ex alto cargo chavista

La Guardia Civil traslada una narcolancha que quedó varada en una playa de Cádiz mientras huía de una patrullera

Así es el ‘Amazon’ religioso fundado por dos amigos italianos: de hostias para celiacos por 3 euros a copas litúrgicas de 34.000 euros

El PP acusa al PSOE de usar al papa de “escudo humano” frente a los casos de corrupción: “Me parece entre patético y penoso”

ECONOMÍA

El paso de contrato temporal a fijo aumenta un 30% la probabilidad de cogerse una baja médica

El paso de contrato temporal a fijo aumenta un 30% la probabilidad de cogerse una baja médica

El coste para el casero de un inquilino moroso: hasta 13.000 euros de pérdidas y 11 meses para recuperar la vivienda

El Gobierno activa el plan de prevención con recomendaciones para empresas y trabajadores expuestos a las altas temperaturas

Qué es el sistema ‘bonus-malus’: la propuesta de Fedea para premiar a las empresas estables y penalizar la rotación laboral

Así es el ‘Amazon’ religioso fundado por dos amigos italianos: de hostias para celiacos por 3 euros a copas litúrgicas de 34.000 euros

DEPORTES

La victoria de Florentino en las urnas abre el camino a un referéndum: la venta del 5% del club se llevará a votación

La victoria de Florentino en las urnas abre el camino a un referéndum: la venta del 5% del club se llevará a votación

A la Selección española no le pesa la etiqueta de favorita: los “mejores del mundo” juegan en España, según De la Fuente

Ronaldinho reúne a un “equipo de estrellas” en ‘CAMISA 10′, su álbum debut en el que colaboran Pitbull, Juan Magán y Kiko Rivera: “La música siempre ha sido parte de mi vida”

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026