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Investigan al CEO de la principal productora de Canal Sur por presunta agresión y acoso sexual a una reportera

Gustavo Fuentes es el director general de Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), responsable del programa ‘Andalucía Directo’

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Imagen de archivo de Gustavo Fuentes, director general de ADM, principal productora de Canal Sur Televisión. (María José López/Europa Press).
Imagen de archivo de Gustavo Fuentes, director general de ADM, principal productora de Canal Sur Televisión. (María José López/Europa Press).

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla ha abierto una investigación contra Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia S. A. (ADM) —principal productora de Canal Sur Televisión— y presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND), por presuntos delitos de agresión y acoso sexual a una reportera de la empresa.

Según ha adelantando elDiario.es, estas diligencias se han abierto tras la denuncia interpuesta por la trabajadora contra su superior, al que acusa de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral (mobbing)”.

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La denuncia fue presentada el pasado 26 de enero y la presunta víctima, que prefiere mantenerse en el anonimato, declaró por primera vez el 25 de marzo. Ese mismo día se ordenaron las primeras diligencias, citando a declarar como imputado a Fuentes y a dos testigos propuestos por la denunciante: una exdirectiva de la empresa, que fue número dos del CEO, y una amiga a la que reveló la presunta agresión sexual. El juez también ha ordenado un reconocimiento médico forense para acreditar el estado de salud psíquica de la denunciante.

El accionista mayoritario de ADM es la Junta de Andalucía

ADM es, además de una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz, una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la Junta de Andalucía —el Gobierno andaluz cuenta con una participación del 47,81 % a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel—. Su principal comprador institucional de contenido es la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) y, de hecho, ADM es la productora responsable de Andalucía Directo (Canal Sur Televisión).

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El presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND), Gustavo Fuentes, durante la entrevista concedida a Europa Press, a 13 de octubre de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). (María José López/Europa Press)
El presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND), Gustavo Fuentes, durante la entrevista concedida a Europa Press, a 13 de octubre de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). (María José López/Europa Press)

Junto a esto, Fuentes es desde 2023 presidente de LAND, un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por Antonio Sanz, consejero de la Presidencia. El CEO de ADM había sido llamado a declarar el 11 de mayo, semana previa a las elecciones andaluzas, pero quedó aplazada hasta el próximo 25 de junio al cambiar de abogado tres días antes. Según ha señalado elDiario.es, esa misma semana anunció a la Junta Directiva de LAND su decisión de abandonar la presidencia del clúster, aunque sin aludir a este procedimiento judicial.

*Noticia en ampliación

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