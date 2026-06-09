España

El postre perfecto para hacer en verano: solo con un plátano maduro y una batidora

Un helado sin azúcares añadidos ni nata para adquirir una textura cremosa con una composición totalmente natural

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Helado de plátano (Imagen Ilustrativa Infobae)
Helado de plátano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tan solo tres elementos se necesitan para preparar un helado sin azúcar añadido ni nata que adquiere textura cremosa por la composición natural de la fruta. Estos son un plátano muy maduro, un congelador y una batidora. Con ellos se genera una solución que además permite aprovechar piezas demasiado maduras que suelen acabar en la basura.

Sin embargo, no solo es importante cada uno de estos elementos, sino que existe una clave esencial: la propia pulpa. Por cada 100 gramos, el plátano aporta entre 22 y 23 gramos de hidratos de carbono, unos 12 gramos de azúcares naturales, 2,6 gramos de fibra y de 0,3 gramos de grasa. Esa combinación, junto con la maduración, permite que se forme una crema tras la congelación y no un bloque helado granulado.

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El motivo es que el plátano concentra suficiente materia seca, almidón y azúcar como para sostener una estructura cremosa al triturarlo congelado. Otras frutas con más agua, como la manzana o la pera, forman cristales y dan un resultado más áspero. El punto de maduración resulta decisivo y, por ello, usar plátanos con manchas oscuras porque cuanto más maduros están, más aromático y untuoso queda el resultado.

Cómo hacer helado de plátano sin azúcar y por qué funciona

Cuando el almidón se transforma en azúcares simples, el índice glucémico se eleva ligeramente sin modificar su forma relevante al aporte calórico total. Por su parte, la pieza que suele desecharse por su maduración es, en realidad, la más adecuada para esta preparación.

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El método exige respetar un orden de pasos. Primero, hay que pelar el plátano, cortarlo en rodajas de un centímetro y congelarlo durante varias horas en una sola capa para que luego pueda triturarse sin formar un bloque compacto. Antes de usar la batidora conviene esperar entre tres y cinco minutos a temperatura ambiente. Después hay que triturar con impulsos cortos: primero aparece una textura granulosa y, unos segundos más tarde, la mezcla se vuelve flexible y brillante.

Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

Hay que tener en cuenta que triturar el plátano antes de congelarlo no sirve para lograr el mismo efecto. En ese caso se obtiene un bloque duro de puré congelado, difícil de trabajar después. Si el aparato no puede mover bien la mezcla, se puede añadir una cucharada de bebida vegetal cada vez, sin excederse para no perder la consistencia helada. La crema se consume mejor al momento, cuando resulta especialmente aireada, aunque también puede volver al congelador para formar bolas más firmes.

Diferencia nutricional frente al helado convencional

La preparación puede conservarse hasta tres meses en el congelador. Comparado con un helado industrial de vainilla, que puede superar las 200 kilocalorías y aportar 20 gramos de azúcares añadidos por ración, este tiene cerca de 90 kcal de un plátano entero. A ese perfil se suman micronutrientes concretos. Por cada 100 gramos, el plátano aporta unos 358 mg de potasio, relacionado con el funcionamiento muscular, y vitamina B6 en una cantidad próxima al 27 % de la ingesta diaria recomendada.

La base más simple, solo plátano, es la referencia, pero admite mezclas con frutos rojos, mango, vainilla o crema de cacahuete. Para una versión con más proteína, el artículo propone añadir yogur griego o una pequeña cantidad de proteína en polvo después de triturar primero la fruta sola.

También existe un uso vinculado a la recuperación deportiva porque el plátano aporta hidratos de carbono de disponibilidad rápida para reponer glucógeno muscular, además de potasio y magnesio perdidos con la sudoración. Se puede incorporar después del triturado frutos secos, galletas desmenuzadas, caramelo de mantequilla salada o chocolate fundido.

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