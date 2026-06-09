España

Alicia M. Walker, socióloga: “No te sientes atraído por la persona, sino por un patrón y una idea de alguien”

Las primeras experiencias han moldeado expectativas sobre cercanía, confianza y conflicto, lo que lleva a algunas personas a buscar parejas difíciles de complacer o emocionalmente distantes

Guardar
Google icon
Imagen de recurso de una pareja. (Adobe Stock)
Imagen de recurso de una pareja. (Adobe Stock)

La idea extendida de tener un prototipo de pareja puede ocultar algo más incómodo. Según la socióloga Alicia M. Walker, muchas personas no solo eligen a alguien que encaja en unas preferencias estables, sino que repiten patrones de relación que ya conocen, aunque les hagan daño. En un artículo para Psychology Today, la autora resume esa realidad con una pregunta que atraviesa todo el texto: “¿Nos atraen ciertos tipos de personas o ciertos tipos de experiencias emocionales?”.

Walker explica que las investigaciones apuntan en las dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado, indica que las personas suelen emparejarse con otras que comparten educación, valores, rasgos de personalidad e incluso características físicas; por otro, los vínculos afectivos también reproducen dinámicas emocionales previas, incluidas las dolorosas, que se aprendieron al comienzo de la vida.

PUBLICIDAD

La socióloga parte de una observación extendida: al repasar su historial sentimental, muchas personas detectan una repetición. A veces esa continuidad es visible en perfiles parecidos: artistas, atletas, intelectuales, “chicos malos”, parejas emocionalmente distantes o personas que parecen necesitar ser rescatadas. Otras veces, escribe Walker, las diferencias externas despistan, pero el mecanismo de fondo se mantiene. “Los rostros, las profesiones y las personalidades pueden ser diferentes, pero la dinámica emocional resulta extrañamente familiar”.

Por qué seguimos enamorándonos del mismo tipo de personas

La autora sitúa una parte de la explicación en la teoría del apego. Los psicólogos, señala, llevan tiempo observando que las personas “suelen recrear dinámicas de relaciones familiares, incluso cuando estas son dolorosas”, porque las primeras experiencias ayudan a formar expectativas sobre cercanía, confianza, conflicto y disponibilidad emocional.

PUBLICIDAD

Desde ese marco, el “tipo” de una persona puede no ser una apariencia concreta ni una personalidad específica. Walker lo formula de manera directa en Psychology Today: “Así pues, el ‘tipo’ de una persona puede no ser una apariencia o personalidad en particular. Puede ser una experiencia emocional familiar”. Esa hipótesis cambia el foco. Una persona que creció esforzándose por obtener aprobación puede sentirse atraída una y otra vez por parejas difíciles de complacer, mientras otra puede buscar vínculos con personas emocionalmente distantes y confundir esa persecución de conexión con la química.

La imagen que utiliza Walker para describir ese bucle es una de las más claras del texto. “Quizás por eso algunas personas parecen salir con la misma persona una y otra vez, aunque en cuerpos diferentes”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Cuando la química se parece demasiado a lo conocido

La repetición, añade la autora, rara vez es consciente. Nadie decide de forma deliberada buscar relaciones frustrantes, pero la familiaridad ejerce una atracción poderosa y los seres humanos, según resume, suelen preferir lo conocido incluso cuando ese terreno conocido es imperfecto.

Ahí aparece el matiz decisivo del artículo: lo familiar puede producir sensación de seguridad, pero no por ello resulta beneficioso. Walker advierte de que “las relaciones que resultan más emocionantes o magnéticas no siempre son las más adecuadas para la felicidad a largo plazo”.

La intensidad, según su planteamiento, no siempre equivale a compatibilidad. A veces refleja un encaje genuino; otras, la activación de viejos patrones emocionales que vuelven a ponerse en marcha ante alguien que se parece menos a una pareja ideal que a una experiencia ya vivida. Por eso, la autora desplaza la pregunta clásica sobre si todo el mundo tiene un tipo hacia otra más precisa. En lugar de fijarse solo en quién atrae, propone observar qué estructura emocional se repite debajo de esa atracción.

Temas Relacionados

Relaciones de parejaPsicologíaSalud mentalEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Visita del papa León XIV a España, en directo | Florentino Pérez y Garamendi acuden a la Nunciatura para ver al pontífice antes de su vuelo a Barcelona

Seguimos al pontífice en su cuarto día en nuestro país tras su jornada más intensa este lunes, que terminó con un baño de masas en el Bernabéu

Visita del papa León XIV a España, en directo | Florentino Pérez y Garamendi acuden a la Nunciatura para ver al pontífice antes de su vuelo a Barcelona

Si fuiste becario y no cotizaste, ahora puedes recuperar hasta cinco años para la jubilación

La medida afecta a alumnos universitarios, estudiantes de FP y participantes en programas de investigación que quedaron fuera del sistema

Si fuiste becario y no cotizaste, ahora puedes recuperar hasta cinco años para la jubilación

CCOO protesta ante Hacienda por un salario mínimo de 1.500 euros netos entre el personal de la AGE: estas son sus reivindicaciones

El sindicato exige retribuciones “dignas” para el sector y garantizar la eficiencia de unos servicios públicos que “se encuentran bajo mínimos”

CCOO protesta ante Hacienda por un salario mínimo de 1.500 euros netos entre el personal de la AGE: estas son sus reivindicaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de junio

Así amanecieron los precios de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de junio

El papa León XIV hablará catalán en Barcelona, pero ya estaba previsto antes de que se lo pidiese Míriam Nogueras: “La pau sigui amb vosaltres”

El Sumo Pontífice llegará a la Ciudad Condal este martes al mediodía y realizará, entre otros, una misa en la Sagrada Familia y una vigilia de oración en el Estadio Olímpico

El papa León XIV hablará catalán en Barcelona, pero ya estaba previsto antes de que se lo pidiese Míriam Nogueras: “La pau sigui amb vosaltres”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El pulso por el control que habría terminado con el caza europeo: la experiencia francesa ante el equilibrio de poderes

El pulso por el control que habría terminado con el caza europeo: la experiencia francesa ante el equilibrio de poderes

El mercado se rebela contra la regulación de precios: la oferta de alquiler cae tanto en Barcelona que cada anuncio recibe ya 462 contactos

La DGT introduce los conos conectados como nueva herramienta para la seguridad vial

El papa pide proteger y acoger al migrante, mientras Europa levanta muros y facilita la expulsión

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

ECONOMÍA

Si fuiste becario y no cotizaste, ahora puedes recuperar hasta cinco años para la jubilación

Si fuiste becario y no cotizaste, ahora puedes recuperar hasta cinco años para la jubilación

CCOO protesta ante Hacienda por un salario mínimo de 1.500 euros netos entre el personal de la AGE: estas son sus reivindicaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de junio

El mercado se rebela contra la regulación de precios: la oferta de alquiler cae tanto en Barcelona que cada anuncio recibe ya 462 contactos

La vivienda ya no es rentable ni para los fondos ‘buitre’: venden 45.000 casas tras superar su precio los máximos de la burbuja

DEPORTES

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros