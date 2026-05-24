Receta de arroz de montaña, un clásico de los Pirineos perfecto para triunfar un domingo en familia

Llega el fin de semana y muchas familias de España organizan comidas con sus familiares y amigos, ocasiones para disfrutar y compartir en las que recetas como el arroz se convierten en protagonistas. Ya sea un arroz improvisado o una auténtica paella valenciana, un arroz seco o meloso, con marisco o con carnes... Los arroces funcionan de maravilla ante un público variado y hambriento, además de ser recetas relativamente sencillas que podemos bordar si seguimos algunos consejos básicos.

Hoy hablaremos de una versión reconfortante y sabrosa, típica de zonas del interior como son los Pirineos. Se trata del arroz de montaña, una delicia ideal para compartir que se elabora a base de pollo, setas y salchichas frescas. Además, podemos añadir también unas costillas de cerdo, añadiendo aún más sabor a la cazuela. Remataremos este arroz con una ramita de romero, consiguiendo todo el sabor de la montaña española en un solo plato.

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Receta de arroz de montaña

El arroz de montaña se elabora con arroz Bomba, alitas de pollo, salchichas, setas, cebolla, ajo, tomate, romero y azafrán. La técnica principal es el sofrito y el cocinado lento en paellera o cazuela ancha, para conseguir que el arroz absorba todos los sabores del campo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 50 minutos



Ingredientes

250 gramos de arroz Bomba

1,5 litros de caldo de pollo

10 alitas de pollo

200 gramos de salchichas frescas

200 gramos de setas (champiñón, boletus o mezcla)

300 gramos de costillas de cerdo troceadas

1 cebolla

2 dientes de ajo

2 tomates maduros

2 ramitas de romero fresco

Hebras de azafrán

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Cómo hacer arroz de montaña, paso a paso

Calienta el aceite de oliva en una paellera grande o cazuela amplia. Salpimienta las costillas de cerdo y dóralas a fuego fuerte hasta que queden bien marcadas. Reserva. Añade las alitas de pollo y dóralas hasta que tomen color. Reserva junto a las costillas. Rehoga las salchichas troceadas en el mismo aceite hasta que estén doradas. Incorpora la cebolla y los ajos picados. Cocina a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente. Agrega las setas troceadas y saltea hasta que estén doradas y hayan soltado el agua. Añade los tomates rallados o triturados y cocina hasta que el sofrito quede denso. Vuelve a incorporar las costillas y las alitas. Remueve bien. Añade el arroz y sofríe 2 minutos para que se impregne de los jugos. Incorpora el romero fresco y las hebras de azafrán. Vierte el caldo de pollo caliente, remueve y ajusta de sal. Cocina a fuego fuerte durante 8 minutos. Después, baja a fuego medio y deja cocer 12 minutos más sin remover. Cuando el arroz esté casi en su punto, apaga el fuego y deja reposar 5 minutos tapado con un paño limpio. Retira el romero antes de servir y remueve el arroz suavemente para que quede suelto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 540 kcal aprox.

Proteínas: 26 g

Hidratos de carbono: 62 g

Grasas: 20 g

Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera hasta 2 días en recipiente hermético. Para recalentar, añade un chorrito de caldo o agua y calienta a fuego suave. No es recomendable congelar, ya que el arroz pierde textura.

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