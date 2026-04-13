Ni mirar con desprecio ni hablar muy alto: esto es lo peor que puedes hacer en un juicio, según una abogada

La letrada aconseja evitar estos errores durante un juicio. (Montaje Infobae)

Ya sea como demandante o demandado, por problemas penales, civiles o incluso mercantiles, es probable que, alguna vez en la vida, pasemos por el sistema judicial. Presentarse ante un juez es una experiencia aterradora para muchos, que a veces ignoran que la impresión que causen ante el magistrado puede jugar a su favor o en su contra ante la resolución final.

Para la abogada de familia Eva Rodríguez, hay muchas cosas que pueden acabar perjudicando a un cliente delante del juez. Pero, ante todo, “lo peor que puedes hacer delante de un juez” es, según la letrada, “hablar cuando no te toca”.

Rodríguez se ha expresado así en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde realiza un trabajo de divulgación sobre temas judiciales relacionados con divorcios, custodias y pensiones. La abogada recalca que “en el juicio, cada parte tiene su turno”, razón por la que “al juez le molesta muchísimo que interrumpas la intervención de las demás partes”.

“Por eso te aconsejo que, si quieres evitar que incluso te echen de la sala, estés en silencio y solo intervengas cuando sea tu turno”, concluye la jurista.

Los errores más comunes en un juicio

Imagen de un mazo sobre la mesa de un juzgado. (Freepik)

Perder un proceso judicial no se debe exclusivamente a la fuerza de los argumentos jurídicos o a la solidez de las pruebas presentadas, sino que, en la práctica diaria de los tribunales, errores formales y de gestión han resultado ser determinantes en la resolución de muchos procedimientos. Así lo entienden desde Noguera Procuradores, que han advertido de la alta frecuencia con la que fallos administrativos y de atención minan las posibilidades de éxito de los litigantes.

Los errores procesales más frecuentes pasan por no respetar los plazos estipulados para cada trámite y fallos en la entrega y forma de la documentación necesaria. Relacionado con los tiempos, los expertos de Noguera Procuradores advierten de la importancia de estar alerta a las notificaciones judiciales, porque “el juicio puede seguir sin ti y puedes perder”. Los expertos recuerdan, además, que “los procedimientos judiciales requieren atención constante”. Durante el proceso, pueden surgir requerimientos o situaciones que necesitan una respuesta rápida.

Saltarse los plazos judiciales para entregar una información puede suponer una oportunidad perdida para defender un apartado importante durante el procedimiento. Los plazos perdidos no se pueden recuperar y el procedimiento puede seguir adelante, incluso aunque el demandado no se persone, “lo que aumenta mucho las probabilidades de perder el juicio”.

Respecto a los documentos, apuntan que es frecuente encontrar “firmas que faltan, documentos incompletos o formatos inadecuados”, detalles aparentemente menores que, en el ámbito judicial, pueden terminar por invalidar algunas actuaciones. En ese sentido, la comunicación es un aspecto importante. “Cuando no hay una coordinación fluida entre cliente y profesionales, pueden faltar datos, documentos o información relevante en momentos clave”, advierten.

Todos estos errores pueden provocar retrasos, que no se tengan en cuenta actuaciones o incluso que el cliente pierda el juicio. Por eso, es de suma importancia contar con un procurador, que hace el seguimiento diario del expediente judicial.