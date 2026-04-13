Muere un menor de 13 años en Francia tras recibir un disparo en la cabeza: “Por el momento, no se baraja ninguna hipótesis”

Una ambulancia llega al Hospital Bichat en París, Francia. 15 febrero 2020. REUTERS/Charles Platiau

Un niño de trece años ha fallecido hoy en Francia tras recibir un disparo en la cabeza en un tiroteo ocurrido en Villefranche-sur-Saône, al norte de Lyon, según ha informado la cadena BFM TV. La víctima, que no tenía antecedentes policiales, se encontraba en un centro comercial local cuando fue alcanzada por los disparos.

Los servicios de emergencias acudieron rápidamente al lugar e intentaron reanimar al menor, pero no tuvieron éxito. Por el momento, el arma no ha sido localizada tal y como han relatado en Le Figaro. Mientras tanto, la policía ha detenido a dos menores de 12 y 15 años. Uno de ellos permanece bajo custodia policial, mientras que el otro ha sido puesto en prisión preventiva, según ha informado la Fiscalía.

Además, la fiscal regional, Laetitia Francart, ha declarado que “por el momento, no se baraja ninguna hipótesis” sobre las causas del tiroteo, en declaraciones al BFM TV. La División de Delincuencia Organizada y Especializada (DCOS), dependiente de la Dirección General de Policía de Lyon (DIPN), ha asumido la investigación para esclarecer lo sucedido. Del mismo modo, las autoridades francesas mantienen todas las líneas de investigación abiertas, sin descartar ninguna posibilidad hasta avanzar en el esclarecimiento del caso.

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