Condenan a una profesora en Francia por el suicidio de una de sus alumnas de 11 años: “Cruzó la línea, humillando y menospreciando a ciertos estudiantes”

Los padres de Evaelle, una niña francesa de 11 años que se suicidó en 2019, hablan con la prensa después de que el profesor de su hija fuera condenado por acoso escolar. «Escuchamos a los niños, les creímos y los tratamos como víctimas, en lugar de como mentirosos o cualquier otra cosa», afirma la madre de la niña.

El Tribunal de Apelación de Versalles ha condenado a Pascale B., una profesora francesa, a doce meses de prisión, además de una prohibición para ejercer la docencia. Aunque la docente no ingresará de inmediato a prisión, el motivo de esta pena radica en el acoso psicológico que tuvo sobre Evaëlle, una estudiante de 11 años que se suicidó en junio de 2019. Con este dictamen se revierte el fallo absolutorio emitido el año pasado por el tribunal de primera instancia, decisión que había provocado indignación en la familia de la menor y motivó a la fiscalía a apelar.

Para la madre de la niña, Marie Dupuis, la absolución inicial de la profesora representó un “giro dramático de los acontecimientos” de lo que se esperaba. Debido a ello, la familia de la menor nunca aceptó el fallo original, ya que en este se consideraba que las pruebas en contra de la docente eran “inconsistentes, indirectas e imprecisas” o que precisaban “un comportamiento apropiado y legítimo para un maestro que ejerce autoridad en el aula”.

En cambio, en esta segunda vista, el tribunal consideró que la docente tuvo “un papel en el deterioro de las condiciones de vida de la estudiante de secundaria antes de su suicidio”, tal y como ha recogido BFM TV. Debido a la primera sentencia inesperada, Marie Dupuis expresó ante RLT momentos antes de la sesión, su incertidumbre sobre lo que estaba por ocurrir: “Estoy muy preocupada por esta nueva sentencia. Quizás fuimos demasiado confiados en primera instancia”, narró.

Los padres de Evaelle acuden al juicio de apelación contra una profesora acusada de acoso tras el suicidio de Evaelle, una estudiante de secundaria de 11 años, en el juzgado de Versalles (Foto de Alain JOCARD / AFP)

“Mi intención no era perjudicarla, sino, al contrario, ayudarla”

La fiscalía, que desde el primer momento sostuvo la existencia de acoso escolar, argumentó que la docente hacía ”aceptable el comportamiento acosador de los alumnos" hacia la menor. De este modo, durante el juicio de apelación, la fiscal general solicitó una pena de prisión suspendida de 18 meses para Pascale B. “Cruzó la línea, humillando, menospreciando y estigmatizando, no a todos los estudiantes, sino a ciertos estudiantes cuidadosamente seleccionados”, afirmó.

Asimismo, determinó que la actitud de la profesora fue “intrínsecamente inapropiada” y contribuyó al “deterioro del estado de Evaëlle”. Por su parte, la defensa de Pascale B. pidió nuevamente la absolución, insistiendo en que la profesora jamás pretendió dañar a la alumna. De hecho, la propia profesora sostuvo en el estrado: “Mi intención no era perjudicarla, sino, al contrario, ayudarla”.

La defensa, además, ha alegado que esta versión se ha mantenido en el tiempo, pese a que la madre de Evaëlle señaló que la docente “cambió su versión” entre la primera instancia y la apelación, alegando primero que se trataba de “palabras duras en tono humorístico” y luego modificando su defensa. Igualmente, Marie Dupuis ha denunciado que realmente, la forma de actuar con su hija era un “modus operandi” que empleaba con otros estudiantes del centro.

“Algunos alumnos dicen: ‘Ya ni siquiera entendíamos por qué le gritaba a Evaëlle’. Es acoso”, ha asegurado. De esta forma, la madre ha explicado que la profesora “inició” el hostigamiento que se formó contra su hija: “Empezaron a acosarla con los mismos comentarios que la profesora le hacía en clase. Y poco a poco, se convirtió en acoso físico, con violencia diaria”, ha añadido.

Delphine Meillet, la abogada que representa a la familia de Evaëlle, afirma que «esta sentencia no tiene precedentes. Es la primera vez que se condena a un profesor por acoso escolar», tras la sentencia dictada por un tribunal de apelación contra el profesor de la niña de 11 años que se quitó la vida en 2019, al que se le ha impuesto una pena de un año de prisión con suspensión de la ejecución y la inhabilitación para ejercer la docencia.

“El peor día de su vida”

El caso de Evaëlle se ha convertido en un símbolo del debate sobre el acoso escolar en Francia. La estudiante, descrita como “precoz”, “atípica” y con “dificultades para integrarse”, denunció acoso por parte de varios compañeros de clase en la escuela secundaria de Herblay-sur-Seine, en Val-d’Oise, a pocos meses de su muerte. Según ha revelado BFM TV, la propia niña señaló igualmente a su profesora de francés como responsable de fomentar un ambiente de humillación constante. Sin embargo, no se tomó en cuenta, ya que algunos alumnos la describían como una profesora ejemplar y dedicada.

Los padres de la menor de 11 años relataron que la situación se agravó con un episodio en particular ocurrido durante una clase. En esa ocasión, la docente pidió a todos los alumnos responder en voz alta a la pregunta: “¿Por qué se siente Evaëlle acosada y excluida?”. Al romper en llanto, la menor fue obligada a contestar igualmente. Al llegar a casa, Evaëlle le confesó a sus padres que había sido “el peor día de su vida”.

Afortunadamente, y a pesar de que algunos han hablado de Pascale como una profesora ejemplar, el testimonio de algunos compañeros de clase de Evaëlle ha sido determinante en el juicio. “Le hacía muchos comentarios a Evaëlle, a menudo le gritaba”, ha declarado una compañera. Mientras, otra ha señalado que “siempre se metía con Evaëlle, creo que se aprovecha de los débiles”.