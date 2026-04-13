Advertencia de la Guardia Civil por la estafa del asfalto: qué es, cómo detectarla y cuál es el fraude

El fraude, según advierte la Guardia Civil, se ha detectado en Zaragoza. / Freepick

El timo del asfalto ha sido motivo de alerta por parte de la Guardia Civil, que ha detectado recientemente su aparición en la ciudad de Zaragoza. Esta estafa consiste en que falsos operarios, actuando en grupo, se acercan a viviendas particulares o pequeñas empresas ofreciendo pavimentaciones a precios muy bajos, con el pretexto de que les ha sobrado material de una obra cercana. La víctima suele ser presionada para tomar una decisión inmediata y, tras abonar un adelanto o la totalidad en efectivo, los estafadores desaparecen o dejan una obra mal ejecutada.

¿En qué se basa el método de engaño? Este consiste en ofrecer un trabajo de asfaltado a cambio de un pago rápido y la falsa promesa de inmediatez. En muchos casos, los afectados reciben una factura que aparenta ser legítima, pero cuyos datos resultan ser inventados. La Guardia Civil ha reclamado a quienes sufran o detecten este tipo de estafas que lo denuncien lo antes posible. ASEFMA y el Ayuntamiento de Fuenlabrada han advertido de que en las carreteras españolas existe un déficit de 225 millones de toneladas de asfalto, lo que puede contribuir a que este fraude resulte más verosímil, tal como recoge el medio Demócrata.

Cómo funciona el timo del asfalto y a quién afecta

Las víctimas más frecuentes de este fraude son propietarios de viviendas unifamiliares, chalés, caminos interiores, fincas o pequeños negocios situados en áreas que requieren reparaciones rápidas en sus accesos o aparcamientos. El gancho que utilizan los estafadores se fundamenta en la urgencia y la oportunidad: se presentan sin previo aviso en domicilios o negocios, aseguran tener asfalto sobrante de otra obra y proponen realizar una reforma a precios muy por debajo del mercado, siempre exigiendo una decisión inmediata.

Tal y como ha explicado la Guardia Civil en su perfil de TikTok, los delincuentes insisten en que la oferta es única y limitada en el tiempo, presionando para que se acepte el trabajo en ese mismo momento. Si la persona accede, los resultados suelen limitarse a dos opciones: los supuestos operarios desaparecen tras recibir el dinero, o ejecutan una obra de pésima calidad, y en ocasiones entregan una factura con datos falsos, dando la apariencia de una empresa que en realidad no existe.

Además, las personas que aceptan pagos en efectivo sin respaldo documental —sin contrato, presupuesto, identificación del profesional ni factura válida— se quedan prácticamente sin defensa frente a una posible estafa. Por ello, los estafadores seleccionan a las víctimas entre quienes pueden percibir una reforma exprés como una buena ocasión y donde la urgencia juega a favor del engaño. Esta circunstancia, sumada al déficit global de asfalto en España, ayuda a que la trama resulte especialmente convincente para propietarios que desconocen el precio real y las condiciones habituales del asfaltado.

Claves para identificar el fraude y evitar convertirse en víctima: “Desconfía de ofertas inesperadas”

Las recomendaciones de la Guardia Civil, difundidas tanto en su nota oficial como a través de su perfil de TikTok, insisten en tres reglas para evitar caer en el timo del asfalto. La primera consiste en desconfiar de cualquier oferta de pavimentación que llegue sin previo aviso, con presión para decidir de inmediato y bajo la excusa de aprovechar material sobrante. La segunda advierte contra cualquier adelanto de dinero o aceptación de trabajos en los que no exista presupuesto, identificación profesional ni factura legal. Y, la tercera insta a denunciar de forma inmediata tanto si se ha sido víctima directa como si se detecta que los estafadores están intentando actuar en la zona.

“Consiste en que varias personas se presentan en nuestra vivienda sin previo aviso y nos ofrecen realizar un trabajo de asfaltado a un precio muy reducido en comparación con el precio del mercado”, ha expuesto la Guardia Civil en su canal en TikTok. “Argumentan que tienen material sobrante de una obra que acaban de realizar y para no desperdiciarlo, pueden realizar el trabajo de asfaltado de una manera muy rápida. Una oferta única y limitada en el tiempo. Buscan que decidas rápido. Te piden un adelanto y desaparecen. O peor aún, realizan el trabajo con un resultado pésimo debido a la mala calidad del producto. Además, pueden llegar a entregarnos una factura simulando ser una empresa real, pero que los datos resultan ser falsos”, explica en el vídeo.

La Guardia Civil evita una estafa electrónica de 2,2 millones a través de un ‘smishing’ a una empresa madrileña, en un operativo de menos de 24 horas (Guardia Civil)

La recomendación clave es no tomar decisiones precipitadas y comprobar siempre la legalidad de la empresa antes de contratar cualquier obra. En palabras de la propia Guardia Civil en TikTok: “Desconfía de ofertas inesperadas, no tomes decisiones con prisas, nunca pagues por adelantado y verifica que se trata de una empresa legal antes de contratar los servicios. Y si has sido víctima de esta estafa, comunícalo a la Guardia Civil y denuncia”.