Una mujer salva a un hombre que estaba a punto de ahogarse y luego descubre que es sospechoso de un doble asesinato: “No podía dejarlo en el agua”

Vero Beach, en Florida. (Grosby)

Una turista en Vero Beach, Florida, ha rescatado del océano a un hombre que se encontraba en peligro sin imaginar que, minutos después, la policía lo identificaría como el principal sospechoso de un doble homicidio ocurrido esa misma mañana.

La salvadora, conocida como Belinda, ha contado al medio estadounidense WPBF 25 News que escuchó unos gritos débiles y no dudó en lanzarse al agua. “Escuché un débil ‘auxilio, auxilio’ y vi a alguien que parecía estar en apuros”. Según su testimonio, al llegar hasta él, le indicó: “Ponte de espaldas y deja que las olas te lleven, tú puedes, vamos”. El hombre, visiblemente agotado, logró salir a la orilla y le confesó que jamás se había alejado tanto de la costa. También le dijo que pensaba “tomarse unas largas vacaciones” y repitió: “Estoy agotado, estoy cansado”.

La escena tuvo lugar el pasado 24 de marzo, poco después de que la policía recibiera el aviso de un tiroteo mortal en un estacionamiento de la ciudad. Las víctimas, una mujer y su pareja, murieron en el acto. El jefe policial calificó el hecho como un “crimen pasional”.

La policía llegó a la playa después del rescate. Tras identificar al hombre como Jesse Ellis, vio que era el sospechoso del asesinato de su exmujer, Stacie Mason, y de Danny Ooley, con quien tenía una relación. Ambos eran empleados del departamento de obras públicas del condado de Indian River. Pero Ellis logró huir antes de que los agentes pudieran detenerlo.

El autor material, un sicario desplazado desde Francia, ejecutó el asesinato en enero del pasado año y huyó inmediatamente tras el crimen. Parte de los detenidos pertenecían a una organización criminal asentada en Asturias dedicada al narcotráfico. Las detenciones se han producido en Asturias, Barcelona y Francia

“No podía dejarlo en el agua”

La protagonista de este insólito episodio aseguró que no tenía conocimiento de la identidad ni de la posible implicación criminal del hombre a quien ayudó. En declaraciones al medio estadounidense, insistió: “No podía dejarlo en el agua, pasara lo que pasara”. Cuando se le preguntó si habría actuado diferente de saber la verdad en ese momento, admitió que sí: habría alertado a la policía de inmediato tras el rescate.

La policía continúa su búsqueda y ha exhortado a la población a que se comunique con el 911 ante cualquier pista sobre el paradero de Jesse Ellis.

Los investigadores han divulgado una foto de Ellis que lo muestra antes de que saliera de su residencia y antes de que ocurriera el tiroteo. Dicen que la ropa que llevaba puesta fue encontrada mojada dentro de su vehículo. “Es un poco frustrante porque, como saben, tenemos órdenes de arresto pendientes por homicidio en primer grado. Pero solo queremos encontrarlo para que haya cierre para la familia, para nosotros y para la comunidad”, ha dicho a la prensa local el jefe de policía, David Currey.

Las autoridades han añadido que el suceso en la playa se ha tratado probablemente de un intento de suicidio, lo que también puede explicar las dificultades para dar con su paradero actual. “Estaba la posibilidad de que estuviera dispuesto a hacerse daño, así que ahí es donde las pruebas más o menos apuntan. Así que, hasta que tengamos a alguien, no sabemos si está muerto o vivo”, ha añadido el jefe de policía.