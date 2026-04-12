‘Reencender’ un cigarrillo puede hacer que fumes con más intensidad: por qué es más peligroso para tus pulmones, según un estudio

Un cigarrillo a medio fumar (Canva)

Apagar un cigarrillo a medias para guardarlo y terminarlo más tarde es una práctica tan rutinaria que casi nunca se ha tenido en cuenta su gravedad. Sin embargo, un nuevo estudio titulado ‘Disparidades en el reencendido de cigarrillos y sus posibles implicaciones: Resultados de una encuesta realizada a partir de una amplia muestra probabilística de EE. UU.’ publicado en la revista Elsevier ha determinado que este hábito lo practican realmente millones de personas, pero que esconde importantes consecuencias para la salud individual, además de reflejar una profunda desigualdad socioeconómica.

Para comprender la magnitud de este estudio, el equipo de investigación formado por expertos de New Brunswick (Canadá), Philadelphia y Minneapolis llevó a cabo el estudio nacional más grande y exhaustivo realizado hasta la fecha en Estados Unidos sobre este tema. A través de una encuesta, analizaron las respuestas de 1.697 adultos fumadores. Los resultados fueron contundentes: el 67% de los participantes admitió haber vuelto a encender un cigarrillo usado en los últimos 30 días. Aún más revelador es que casi la mitad de la muestra total (el 45,9%) realiza esta práctica de forma frecuente, es decir, varias veces por semana o, en muchos casos, a diario.

¿Por qué los fumadores reencienden sus cigarrillos?

Tras un análisis consistente, los investigadores descubrieron un abanico de razones que se esconden detrás de este comportamiento. Una de las más comunes, reportada por el 70% de los usuarios, incluye la falta de tiempo para terminar el cigarrillo, interrupciones inesperadas, que el cigarrillo se apague por sí solo, o simplemente no tener ganas de acabarlo en ese momento.

No obstante, cuando se analiza a quienes reencienden con mayor frecuencia, emergen motivos muy distintos ligados a la economía y a falsas creencias de salud. De este modo, cerca del 70% de los fumadores frecuentes de cigarrillos reencendidos lo hace para ahorrar dinero y no desperdiciar el tabaco.

La colilla de un cigarro aplastada (Canva)

Sorprendentemente, un gran porcentaje lo utiliza como estrategia para intentar fumar menos: el 40,6% afirma que lo hace para intentar reducir el consumo o dejar el hábito, y un 33,9% cree que está disminuyendo el daño a su cuerpo al usar menos cigarrillos enteros. De hecho, casi el 40% de quienes tienen este hábito asumen erróneamente que reencender ha disminuido su nivel real de tabaquismo.

Las consecuencias sanitarias: una paradoja peligrosa

Aunque el individuo medio crea que al apagar un cigarrillo y fumarlo en varias sesiones está protegiendo sus pulmones, la evidencia científica demuestra lo contrario. Fumar un cigarrillo reencendido altera la forma de inhalar: las personas tienden a fumar de manera más intensa y completa para compensar.

Así, este comportamiento provoca que la exposición a sustancias altamente tóxicas, como el letal monóxido de carbono y la nicotina, se dispare significativamente. Además, el estudio señala que los fumadores que reencienden prefieren mayoritariamente usar cigarrillos más largos. Estos contienen un volumen mayor de tabaco, lo que permite a la persona encender el mismo cilindro varias veces y prolongar su exposición a los agentes cancerígenos.

Estudios médicos previos ya habían alertado de que el reencendido está estrechamente vinculado a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón y bronquitis crónica. Irónicamente, este nuevo estudio ha descubierto que quienes más reencienden ya reportan que el tabaco ha dañado severamente su salud y sufren de más afecciones pulmonares crónicas y discapacidades físicas, pese a que fuman la misma cantidad de cigarrillos diarios y llevan los mismos años fumando que quienes los consumen de una sola vez.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha explicado que tras una encuesta de la asociación de consumidores ocho de cada diez ciudadanos han apoyado la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes según incluye la reforma de la Ley del tabaco en la que trabaja el ministerio de Sanidad. (Fuente: FACUA)

Un reflejo de la desigualdad social

Sin embargo, el reencendido no es un fenómeno que afecte a todos por igual; es un claro indicador de vulnerabilidad social. La investigación evidenció que las personas que reencienden con frecuencia tienen perfiles demográficos muy concretos: es más probable que sean mujeres, personas de raza negra, individuos con un nivel educativo bajo (educación secundaria o inferior) y personas con ingresos anuales por debajo de los 50.000 dólares.

También destacan las personas sin seguro médico o aquellas que sufren discapacidades que les impiden trabajar. Esto sugiere que la presión económica fuerza a las poblaciones menos favorecidas a exprimir al máximo cada cigarrillo, exponiéndolas paradójicamente a mayores riesgos sanitarios.

A pesar de su alta prevalencia y toxicidad, el sistema de atención médica ignora este problema casi por completo. Apenas un 2% de los encuestados afirmaron que su médico alguna vez les había preguntado sobre esta práctica. Además, prácticamente a ningún paciente se le ajustó su plan de tratamiento para dejar de fumar tomando en cuenta este hábito.

Los investigadores advierten que ignorar el reencendido lleva a los médicos a evaluar mal el nivel de adicción a la nicotina de un paciente. De este modo, contar cuántas veces al día una persona acude a fumar podría ser una métrica mucho más vital que simplemente contar cuántos cigarrillos completos se acaban en la jornada.