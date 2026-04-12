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Planta de la amistad o ‘pilea involucrata’, perfecta para tu casa en primavera: destaca por sus hojas llamativas y crece mejor en entornos húmedos

Esto es todo lo que necesitas saber antes de incorporarla a la decoración de tu hogar

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Foro de una planta muy buena.
Planta de la amistad o pilea involucrata. (Diego Delso)

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, muchas personas aprovechan para llenar sus hogares de plantas y dar un aire más natural a la decoración. Entre las especies más apreciadas para interiores destaca la planta de la amistad, conocida por los distintos tonos que marcan el color de la hoja.

La pilea involucrata es una especie originaria de las regiones tropicales de América Central y del Sur, especialmente de zonas húmedas de países como Panamá o Colombia. En su hábitat natural, suele crecer como planta rastrera en el sotobosque de selvas húmedas, donde encuentra condiciones de alta humedad y luz filtrada, protegiéndose de este modo de la exposición directa del sol.

Cómo cuidarla

Para mantener esta planta en buen estado, es importante recrear en lo posible su entorno natural. El riego debe ser regular, manteniendo el sustrato ligeramente húmedo pero sin encharcarlo, ya que el exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces. En cuanto a la luz, prefiere ambientes luminosos con luz indirecta, evitando la exposición directa al sol, que puede quemar sus hojas.

También es recomendable utilizar un sustrato ligero, rico en materia orgánica y con buen drenaje. La humedad ambiental alta favorece su crecimiento, por lo que puede beneficiarse de pulverizaciones ocasionales. La temperatura ideal se sitúa entre los 18 y los 24 grados, evitando corrientes de aire y cambios bruscos. Durante la época de crecimiento, se puede abonar de forma moderada para estimular su desarrollo y mantener el color intenso de sus hojas.

Una planta de interior perfecta para casas pequeñas
Planta de la amistad o pilea involucrata. (Wikipedia)

Cuándo plantar la <i>pilea involucrata</i>

Se puede plantar o trasplantar en interior durante casi todo el año, siempre que se mantengan temperaturas estables. Sin embargo, el mejor momento es la primavera, cuando la planta entra en fase activa de crecimiento, lo que favorece el enraizamiento y su adaptación al nuevo sustrato.

En cualquier caso, es importante evitar los meses fríos, ya que por debajo de los 15 grados su crecimiento se ralentiza considerablemente. También conviene protegerla de cambios bruscos de temperatura, que pueden debilitarla y afectar a su desarrollo.

Cuánto tiempo vive

Es una planta perenne que puede vivir varios años en condiciones adecuadas, aunque su longevidad es menor que la de otras plantas de interior. Si se cuida bien, puede mantenerse sana entre 3 y 7 años, e incluso más si se le proporciona un entorno estable.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Su duración depende principalmente de factores como la humedad, el riego, la iluminación y la temperatura. El exceso de agua o un ambiente demasiado seco pueden acortar su vida. Con el tiempo, es normal que pierda vigor, pero se puede rejuvenecer fácilmente mediante esquejes, ya que enraíza con facilidad.

Cabe destacar que sus hojas presentan una textura rugosa muy característica que la diferencia de otras especies ornamentales. Gracias a su aspecto compacto, se utiliza con frecuencia en interiores para aportar un toque natural sin necesidad de grandes cuidados ni demasiado espacio, convirtiéndose en una opción muy apreciada en decoración doméstica.

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