Maquillarse y ponerse pelucas para hacer los exámenes de conducir de otras personas: una red que gana 180.000 euros con este fraude acaba en los tribunales

Autoescuela. (Freepik)

El tribunal de Heilbronn, en el oeste de Alemania, analiza estos días un caso poco común: la utilización de dobles para aprobar el examen de conducir en nombre de otros candidatos. Las autoridades describen una trama marcada por el uso de “parecidos físicos, pelucas y maquillaje” por parte de varias personas que recurrieron a estos recursos para engañar al sistema.

Detrás de este fraude, cinco hombres, entre ellos dos instructores de autoescuela, que hoy enfrentan cargos en los tribunales. Según la investigación, publicada estos días por la prensa alemana, ellos “eran responsables de detectar posibles clientes”, que, en su mayoría, tuvieran dificultades con el idioma alemán o sufrieran de nerviosismo extremo ante la prueba. A continuación, les ofrecían conseguirles ‘suplentes’ que se hicieran pasar por ellos para presentarse al examen en su lugar a cambio de dinero.

El funcionamiento del esquema era meticuloso. Tres cómplices “se encargaban de reclutar a los reemplazos”, seleccionando a quienes pudieran hacerse pasar por los verdaderos aspirantes. Algunos de estos suplantadores, indica la investigación policial, llegaron a presentarse hasta a “ocho exámenes en un solo día”, desplazándose cientos de kilómetros para cumplir con cada encargo.

En total, se estima que esta red logró 180.000 euros en dos años y medio con esta práctica, cobrando entre 2.000 y 6.000 euros a cada cliente. La magnitud del fraude se refleja en el número de beneficiados: “Más de un millar de personas habrían obtenido su carné de conducir de manera fraudulenta”, sostiene la acusación.

El engaño salió a la luz cuando un evaluador reconoció a un falso candidato que intentaba aprobar el examen por “trigésimo primera vez”. A partir de ese momento, las autoridades pudieron rastrear el alcance de la operación, que podría involucrar a otros grupos similares en diferentes regiones del país. El sistema de fraude permitía a los aspirantes obtener el carné “sin estrés ni esfuerzo”, delegando la presión y el reto a especialistas en suplantación. La sofisticación del método, que incluía caracterizaciones y desplazamientos estratégicos, desafía los controles habituales de las autoridades de tráfico.

Ahora, la audiencia en Heilbronn busca esclarecer el grado de responsabilidad de cada acusado y la extensión del daño causado a la credibilidad del sistema de licencias.

Gafas inteligentes para copiar

Este no es el único caso reciente de fraude relacionado con el examen para sacarse el carnet de conducir. En España, un aspirante acaba de ser ‘pillado’ usando gafas inteligentes para copiar durante el examen teórico en La Rioja, de acuerdo con lo comunicado por la Jefatura Provincial de Tráfico y la Guardia Civil. Se trata de la primera vez en España que una persona es interceptada con este tipo de tecnología en pruebas oficiales para el carnet de conducir.

La Guardia Civil destacó que la aparición de estos dispositivos supone un cambio en los sistemas de vigilancia y en las estrategias policiales aplicadas en los exámenes para conductores. Hasta ahora, los intentos de fraude habían involucrado teléfonos móviles o auriculares ocultos, pero el uso de gafas inteligentes representa un avance considerable en los métodos de copia.