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El “éxito rotundo” del servicio militar voluntario en Bélgica con la solicitud de más de 3.000 jóvenes

El programa permite realizar un año de formación militar remunerada con un mínimo de 2.000 euros netos al mes

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Militares belgas (2025. REUTERS/Yves Herman)
Militares belgas (2025. REUTERS/Yves Herman)

Bélgica ha respondido de forma masiva a la convocatoria del nuevo servicio militar voluntario. Tras el envío de cartas a unos 150.000 jóvenes de 17 años, se han recibido en las últimas semanas más de 3.000 solicitudes, según confirmó el ministro de Defensa, Theo Francken, en un mensaje difundido por redes sociales. El programa, impulsado por el Gobierno liderado por Bart de Wever, ofrece la posibilidad de realizar un año de formación militar remunerada con al menos 2.000 euros netos mensuales.

El objetivo es cubrir una primera tanda de 500 plazas entre los 3.248 inscritos, quienes comenzarán su formación en agosto. Según detalló el Ministerio de Defensa, los participantes podrán optar por integrarse en las Fuerzas del Aire, de Tierra o la Marina. La iniciativa busca reforzar la presencia militar y plantea que, tras finalizar la formación, los jóvenes puedan permanecer en la reserva o incorporarse a las fuerzas armadas activas.

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Más de 3.000 solicitudes del servicio militar

El interés generado por la convocatoria ha superado las expectativas iniciales del Ejecutivo. El ministro Francken calificó el resultado como “éxito rotundo” y precisó que los aspirantes ahora deberán someterse a pruebas técnicas, físicas y de inteligencia para acceder a una de las plazas disponibles. La distribución geográfica de las inscripciones refleja la diversidad lingüística del país. 1.608 de los jóvenes son neerlandófonos y 1.644 francófonos. Además, una quinta parte de los candidatos son mujeres.

Según la información oficial, el proceso de selección busca garantizar la capacitación adecuada para quienes superen los exámenes y se incorporen al servicio a partir del próximo agosto. El servicio militar voluntario se enmarca en el contexto de los cambios recientes en la política de defensa de Bélgica. Cada participante recibirá al menos 2.000 euros netos mensuales durante su estancia en el programa.

La ministra Margarita Robles había destacado el jueves que esta misión de evacuación de tropas españolas ha sido “muy complicada”, y que la decisión se tomó después de que la Alianza Atlántica “adaptara” el mandato de la Nato Mission Irak tras el “ataque preventivo” de EEUU e Israel sobre Teherán. (Ministerio de Defensa)

Posibilidades de futuro tras la formación

El programa contempla que los participantes puedan mantenerse como reservistas mientras continúan sus estudios o desarrollan una carrera civil, con la obligación de estar disponibles ciertos días al año para el Ejército o para misiones temporales. También se ofrece la opción de desvincularse completamente tras el año de formación, o bien solicitar el ingreso en las fuerzas armadas regulares.

La estructura del proyecto está diseñada para ofrecer un equilibrio entre formación militar y desarrollo académico o profesional, facilitando que los jóvenes compatibilicen su compromiso con el Ejército y sus propios planes personales. La flexibilidad del modelo permite que, al finalizar el año, quienes decidan permanecer en la reserva sigan colaborando con las fuerzas armadas de forma parcial, mientras que quienes opten por abandonar la institución lo hagan sin obligaciones adicionales.

El Ministerio de Defensa subrayó que la iniciativa pretende captar nuevos perfiles y responder a las necesidades actuales de seguridad y defensa del país. Además, busca fomentar el sentido de responsabilidad y el compromiso cívico entre los jóvenes, ofreciendo una experiencia formativa que puede ser útil tanto en el ámbito militar como en el civil. El proyecto también pretende fortalecer los vínculos entre la sociedad y las fuerzas armadas, adaptándose a las demandas de una generación que valora la flexibilidad y la compatibilidad entre distintas etapas educativas y laborales.

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