Tener una obra parada puede salir muy caro: esto es lo que cuesta mantenerla al mes, según un arquitecto

Viviendas en construcción, a 10 de septiembre de 2024, en Madrid (España). (Ricardo Rubio - Europa Press)

Las obras de construcción suelen asociarse a grandes inversiones y a presupuestos ajustados al milímetro, pero hay un factor que muchas veces se pasa por alto: el coste de los retrasos. Cuando una obra se paraliza, aunque no haya actividad visible, los gastos no desaparecen. De hecho, pueden acumularse rápidamente hasta generar un impacto económico importante. Este es precisamente el aviso que lanza el arquitecto Juan Goñi, quien pone cifras concretas a una situación más común de lo que parece.

Según explica el profesional, una obra parada puede suponer un coste mensual de hasta 3.000 euros, incluso sin que haya trabajadores activos en el lugar. Este dato sorprende a muchos, ya que la percepción habitual es que si no hay actividad, no hay gasto. Sin embargo, la realidad es muy distinta, y tiene que ver con todos los elementos que siguen generando costes fijos durante ese tiempo.

Uno de los principales gastos es el alquiler de maquinaria, especialmente la grúa torre, que puede costar en torno a 2.000 euros al mes. Este tipo de equipamiento no se suele retirar en cuanto la obra se detiene, ya que desmontarlo y volver a montarlo implica costes adicionales. Por eso, muchas veces se mantiene en el lugar, generando un gasto constante aunque no se esté utilizando.

A esto se suman otros elementos imprescindibles en cualquier obra, como la caseta de obra o los andamios. La caseta, que sirve como espacio para el personal o como almacén, puede suponer unos 300 euros mensuales. Por su parte, los andamios, aunque más económicos, también generan un coste adicional que ronda los 150 euros al mes. Todo ello contribuye a que el gasto total siga aumentando con el paso del tiempo.

El tiempo perdido implica dinero perdido

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El problema de fondo es que estos costes no siempre se tienen en cuenta en el presupuesto inicial. Muchas veces, los promotores o particulares calculan el coste de la obra en función de los materiales y la mano de obra, pero no contemplan el impacto de posibles retrasos. Sin embargo, como señala el arquitecto, el tiempo perdido en una obra se traduce directamente en dinero perdido.

Las causas de una obra parada pueden ser muy variadas: problemas con licencias, retrasos en el suministro de materiales, conflictos con la empresa constructora o incluso condiciones meteorológicas adversas. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que cada día que pasa sin avanzar supone un coste adicional que puede desajustar por completo el presupuesto previsto.

Además del impacto económico directo, una obra paralizada también puede generar otros problemas indirectos. Por ejemplo, puede afectar a los plazos de entrega, generar conflictos contractuales o incluso provocar la pérdida de oportunidades si se trata de una promoción inmobiliaria destinada a la venta o alquiler. Todo ello añade presión tanto a los promotores como a los profesionales implicados.

En el caso de particulares que están construyendo su propia vivienda, este tipo de situaciones puede resultar especialmente complicado. Un retraso prolongado no solo implica más gasto, sino también más tiempo sin poder habitar la vivienda, lo que en muchos casos se traduce en tener que asumir alquileres u otros costes adicionales de forma simultánea.