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Icíar Navarro, psicóloga: “Sentir mucho no es lo mismo que amar bien”

La experta señala que es frecuente confundir la intensidad del comienzo de una relación con un vínculo fuerte, para lo que es necesario enfrentarse a desacuerdos y situaciones incómodas

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Un chico y una chica abrazándose mientras se miran a los ojos sonrientes
Al principio de una relación, es frecuente no enfrentarse a desacuerdos o situaciones incómodas. (Freepik)

Al principio de una relación, casi todo parece encajar. Las conversaciones fluyen, las coincidencias se multiplican y la sensación de estar ante algo especial se instala con rapidez. Es un momento en el que apenas hay grietas: no ha habido tiempo suficiente para los desacuerdos ni para las incomodidades que, inevitablemente, surgen cuando dos personas empiezan a conocerse de verdad.

En esa fase inicial, además, la intensidad emocional juega un papel clave. Los mensajes constantes, las ganas de verse a todas horas y la sensación de conexión inmediata pueden hacer que todo parezca más profundo de lo que realmente es. Es fácil interpretar ese impulso como una señal inequívoca de que estamos ante “algo importante”.

Sin embargo, esa misma intensidad puede convertirse en una trampa. Lo que se percibe como amor verdadero en los primeros compases puede no ser más que una emoción acelerada, una necesidad o incluso una idealización. Así lo señala la psicóloga Icíar Navarro en uno de sus vídeos (@bibepsicologia en TikTok): “Sentir mucho no es lo mismo que amar bien. No confundas la intensidad con el amor”.

Atracción e intensidad o “amor bueno de verdad”

Según explica la experta, esta confusión aparece de manera recurrente durante sus sesiones con los pacientes. “A menudo en consulta veo cómo muchas veces nos dejamos llevar por esa intensidad del principio”. En ese arranque, cuando todo es nuevo, es fácil dejarse arrastrar por la emoción sin cuestionar su origen o su significado.

Un hombre y una mujer abrazados mientras sonríen
La psicóloga Icíar Navarro explica que es importante distinguir la intensidad del amor verdadero. (Freepik)

Navarro describe un patrón muy reconocible: “Cuando alguien viene muy fuerte, de repente quiere verte todo el rato, no para de expresarte que nunca has sentido nada igual..., ahí te sientes especial. Ahí sientes que eso es amor de verdad, amor del bueno”. Esa avalancha de atención y afecto puede resultar halagadora, incluso adictiva, pero también puede ocultar dinámicas poco sostenibles en el tiempo.

Por eso, la experta insiste en la importancia de frenar: “Es muy importante que pares”. Detenerse no implica rechazar lo que se siente, sino observarlo con perspectiva. Preguntarse qué hay detrás de esa urgencia y si realmente existe un conocimiento profundo de la otra persona.

Porque, como advierte, no todo lo que parece amor lo es: “Una cosa es amor y otra cosa es urgencia. Urgencia por no estar sola, por intentar que las cosas no se enfríen, por sentir mucho sin pararte un momento a mirar de verdad a la otra persona”. Esa urgencia puede empujar a construir vínculos acelerados, donde lo emocional va por delante de lo racional.

El problema de esa velocidad es que deja poco espacio para lo esencial: conocer al otro en distintas circunstancias. “Cuando todo va tan rápido suele pasar algo y es que no hay espacio para conocer a la otra persona de verdad. No hay tiempo para ver cómo va a reaccionar esa persona ante un conflicto, ante una discusión, cómo reacciona cuando le dices que no, cuando dejas de poder estar disponible veinticuatro siete”. Es precisamente en esos momentos donde se revelan los aspectos más importantes de una relación.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Además, la compatibilidad real va mucho más allá de la química inicial: “No hay tiempo para ver si sois compatibles más allá de esa primera atracción, de esa química inicial”. Sin ese análisis, el vínculo puede sostenerse únicamente sobre una base emocional frágil.

Sin embargo, “esta intensidad engancha muchísimo”, explica Navarro. “Te hace sentir elegida, buscada, importante, pero también puede provocar que pierdas un poco el rumbo, que pierdas claridad, porque la intensidad te hace sentir muy especial”.

Frente a ello, la psicóloga plantea una idea clave que redefine el concepto de amor: “El amor sano, el amor bueno de verdad, te hace sentir tranquila, en calma”. Una calma que, lejos de ser aburrida, es el verdadero indicador de estabilidad emocional y de un vínculo construido sobre bases sólidas.

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