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Un anciano de 88 años se escapa de su residencia por la ventana: tardan tres horas en encontrarlo

La voz de alarma se dio en torno a las 22:00 horas, cuando el personal del centro detectó la ausencia del anciano, minutos después de la fuga

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Un anciano de 88 años se escapa de su residencia por la ventana y tardan tres horas en encontrarlo
Una silla de ruedas en la habitación de una residencia de ancianos (Canva)

Terni es una pequeña ciudad de la región italiana de Umbría, con apenas 112.735 habitantes; suele ser un territorio tranquilo. No obstante, esta noche los servicios de emergencia han puesto sus calles patas arriba para buscar a un anciano de 88 años que se escapó de la residencia de ancianos de Via Antiochia. Según han confirmado las autoridades a La Nazione, el hombre logró salir por una ventana y desaparecer por el centro de la localidad.

La voz de alarma se dio en torno a las 22:00 horas, cuando el personal del centro detectó la ausencia del anciano, minutos después de la fuga. Gracias a la rápida respuesta y a la amplia operación de búsqueda en la que participaron bomberos, los carabinieri y personal sanitario, lograron dar con el hombre.

¿Cómo encontraron al jubilado de 88 años?

Al parecer, como ha relatado PerugiaToday, los primeros indicios apuntaron a que el anciano había trepado por una de las ventanas, a pesar de las limitaciones propias que presenta el hombre a su edad. La alarma movilizó de inmediato a los equipos de emergencia de Terni. Pero la búsqueda no fue sencilla, ni rápida.

Y es que los rescatistas se recorrieron, en primer lugar, el área circundante a la residencia. Concretamente, el operativo se montó en la zona entre el edificio y el colegio de secundaria ‘De Filis’, localizadas ambas en la misma calle. Después de tres horas de búsqueda, alrededor de la 1:00 de la madrugada, un equipo de bomberos de la central eléctrica de Terni halló al anciano, quien se había escondido entre el albergue y la escuela, no muy lejos del punto de fuga.

Inmediatamente, el hombre fue entregado a los paramédicos del servicio del 118, quienes evaluaron su estado de salud en el lugar, tal y como ha podido saber La Nazione. Del mismo modo, la presencia de los carabinieri garantizó la seguridad del operativo y la coordinación con el personal sanitario.

Un agente del equipo de bomberos de Terni durante la búsqueda de un hombre de 71 años que salió en búsca de espárragos
Un agente del equipo de bomberos de Terni durante la búsqueda (Vigili del Fuoco)

Otro hombre rescatado tras salir a por espárragos

El caso del anciano de 88 años ha pasado apenas unas semanas después de que otro hombre, de 71, fue localizado sano y salvo por los bomberos tras desaparecer el pasado domingo 22 de marzo en la zona boscosa entre Narni y Cigliano. El jubilado, que padecía problemas neurológicos, había salido solo después de comer para buscar espárragos, una actividad que realizaba habitualmente. Al no regresar a la hora de la cena, su familia alertó a las autoridades, lo que dio inicio a una intensa operación de búsqueda.

En este caso, acudieron los carabinieri, el equipo de bomberos de Terni y personal sanitario, aunque también se desplazaron hasta el lugar algunos voluntarios de Protección Civil, que participaron activamente en el operativo. La búsqueda concluyó poco después de las 21:25 horas, cuando los bomberos encontraron al hombre en buen estado de salud en el bosque. Los sanitarios lo atendieron en el lugar tras su localización. En definitiva, la colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad y los servicios sanitarios fue clave para el desenlace favorable de la búsqueda.

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