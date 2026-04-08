Mariano Sánchez, carnicero, advierte: “La carne picada dura en el congelador de dos a tres meses, y un filete hasta seis”

Alimentos en el congelador. (Adobe Stock)

El congelador es un gran aliado para quienes acostumbran a cocinar en casa. Especialmente para aquellos que preparan comida para solo una o dos personas, este electrodoméstico se convierte en una forma fundamental de mantener en buen estado los alimentos y poder utilizarlos poco a poco, sin arriesgarnos a que nuestra compra se estropee antes de tiempo.

Cuando hablamos de carnes y pescados, este método de conservación cobra especial protagonismo. Son alimentos delicados, con una fecha de consumo breve, y que además acostumbran a ser más caros que otros ingredientes en nuestra despensa. Por eso, conservarlos adecuadamente se convierte en una misión muy importante, para la que la gran mayoría se ayuda del congelador.

Sin embargo, muchos caen en el error de creer que este método detiene el tiempo para siempre. Los productos congelados no son eternos, y también tienen un tiempo de consumo óptimo. Especialmente cuando hablamos de alimentos frescos tan delicados como puede ser la carne picada o un filete de pollo. En este sentido, el carnicero y creador de contenido Mariano Sánchez Díaz, conocido en redes como @el_as_carnicero, nos recuerda cuáles son los tiempos que debemos tener en cuenta cuando congelamos carnes en casa.

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Raciones pequeñas y fecha de congelación

El primer consejo tiene que ver con la forma en la que introducimos estas piezas en nuestro congelador. “La carne congelada, mejor en bolsas o en film”, comienza explicando, animándonos a separarla por raciones para así ir descongelándola poco a poco y evitar echar a perder parte de nuestra compra. “Raciones pequeñas y fecha, igual a menos desperdicio”, aclara. El truco está claro: separa la carne pensando en las cantidades que vas a hacer en cada comida, y apunta con un rotulador la fecha de congelado para no mantenerla demasiado tiempo en el congelador.

Dicho esto, nos lanzamos a conocer los tiempos, que no serán los mismos si hablamos de un paquete de carne picada que si nos referimos a un filete. “La carne picada dura dos o tres meses, los filetes hasta seis meses”, explica Mariano en su vídeo. Antes de acabar, lanza un último consejo: “Nunca dudes en oler y observar las carnes antes de cocinar. Si huele raro, está blanda o viscosa, fuera”.

¿Por qué la carne picada se estropea antes?

Es una pregunta que a muchos nos puede surgir a la hora de comprar en nuestra carnicería. Lo cierto es que la carne picada destaca entre los productos más propensos a causar intoxicaciones alimentarias si no se mantiene en condiciones adecuadas. El riesgo no distingue entre tipos de carne, ya sea pollo, cerdo o ternera, puesto que tiene que ver con el propio proceso de triturar la pieza.

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El peligro asociado a la carne picada radica en que, durante el picado, el alimento pierde jugos y se calienta. Esta combinación contribuye a que los microorganismos se distribuyan de forma uniforme en toda la masa, a diferencia de lo que ocurre en un filete entero, donde las bacterias suelen quedarse únicamente en la superficie. Además, el proceso del picado multiplica la superficie expuesta al aire, lo que facilita la expansión de bacterias como E. Coli, salmonella y listeria.

Es por todo ello que, al manipular carne picada, resulta esencial mantener una estricta higiene y refrigerarla de inmediato. Debe conservarse a una temperatura igual o inferior a 4 ℃ en la nevera, o bien, por debajo de -18 ℃ en el congelador, según las recomendaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).