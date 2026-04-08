Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Te tienen que saltar todas las alarmas si te pasa esto durante un proceso de selección”

Una mujer durante una entrevista de trabajo. (Freepik)

Enfrentarse a un proceso de selección suele implicar una preparación minuciosa: cuidar el curriculum, ensayar respuestas y proyectar la mejor versión de uno mismo. Sin embargo, en ese esfuerzo por resultar convincente, a menudo se olvida que la entrevista no es un examen unilateral, sino un espacio de evaluación mutua. No solo la empresa decide si qué candidato encaja; quienes se postulan al puesto también deben valorar si ese entorno, esas condiciones y ese discurso se ajustan realmente a lo que buscas.

Durante años, el foco se ha puesto casi exclusivamente en cómo impresionar al reclutador: qué decir, cómo vestir, qué habilidades destacar. Rara vez se enseña a detectar señales de alerta en el otro lado de la mesa; es decir, indicios de que, más allá de la apariencia, ese puesto puede no ser tan atractivo como parece.

En un contexto laboral cada vez más competitivo y, en ocasiones, precario, la capacidad de identificar estas señales resulta clave. No todo lo que reluce en una oferta de empleo es oro, y aprender a leer entre líneas puede evitar decisiones precipitadas o experiencias profesionales frustrantes. A ello se suma un mercado en el que la rotación laboral es cada vez más frecuente y donde aceptar un empleo sin analizarlo en profundidad puede traducirse en una experiencia breve o insatisfactoria.

Durante una entrevista de trabajo, hay ciertas cosas que conviene evitar. (Freepik)

De esta manera, el orientador laboral Francisco Fernández Yuste (@mejoratuexitolaboral en TikTok) insiste en la importancia de atender a algunas señales: “Activa todas tus alarmas si te pasa esto durante el proceso de selección”, advierte el experto, señalando una práctica más común de lo que parece.

“Tal vez ese sitio esconda mucha más oscuridad”

Según explica el orientador laboral, uno de los principales indicios de que algo no encaja es cuando la empresa presenta el puesto de forma exageradamente positiva, sin matices ni aspectos críticos. “Que te vendan el proyecto como si fuera la maravilla, el cielo, que no dejen de decirte cosas positivas, porque cuando se está haciendo eso es porque probablemente se intentan ocultar cosas más oscuras”, afirma.

Esta sobreventa, lejos de ser un gesto de entusiasmo, puede ser una estrategia para desviar la atención de posibles problemas estructurales dentro de la organización. El orientador insiste en que los proyectos sólidos no necesitan adornarse en exceso. “Realmente tú cuando tienes un proyecto que está bien, no te hace falta venderlo en exceso ni hablar de las maravillas”, explica.

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En este sentido, Fernández Yuste subraya que un proceso de selección honesto debería incluir tanto los aspectos positivos como los menos atractivos del puesto. “Incluso algo que es lógico en los procesos de selección es que dices qué cosas buenas hay y también aquellas que no son tan positivas para que la persona tenga una balanza”, señala. Este equilibrio permite al candidato tomar una decisión informada y realista.

Sin embargo, cuando ese equilibrio desaparece, conviene desconfiar. “Si todo lo que te dicen es bueno, todo es maravilloso, hasta el punto que ves algo exagerado, mucho cuidado porque tal vez ese sitio esconda mucha más oscuridad que la luz que están proyectando sobre él”, advierte.