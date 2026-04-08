España

El barrio de Roma donde son autosuficientes: cosechan aceitunas en el parque y reparten el aceite con todos los vecinos

La asociación de vecinos lleva más de doce años cuidando olivos, que ya suman un total de 65

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olivos en un terreno
En un barrio de Roma cosechan aceitunas y reparten el aceite con los vecinos. Freepik

Un barrio de Roma se ha vuelto autosuficiente de una manera singular y admirable. En el Parco dei Romanisti, los vecinos cultivan aceitunas y producen su propio aceite, llamado Olio Bene Comune. Este aceite no solo se elabora con trabajo voluntario constante de la comunidad, sino que también se distribuye gratuitamente a las familias necesitadas, convirtiéndose en un símbolo de solidaridad, cuidado y colaboración vecinal.

El cultivo del olivo se ha consolidado gracias a los voluntarios que llevan doce años cuidando cuidadosamente los árboles. En 2025, a los 35 olivos existentes se sumaron 13 ejemplares trasplantados desde Viale Mazzini, y en febrero de 2026 llegaron otros 17, elevando el total a 65. Las últimas incorporaciones formaban parte de los proyectos de embellecimiento y renovación previstos con motivo del Jubileo, según detalla el medio Cibo Today.

Cada traslado fue cuidadosamente supervisado por la asociación de vecinos para garantizar la continuidad de la producción de aceite y el correcto desarrollo de los nuevos ejemplares. Durante años, la asociación de promoción social Gaspar8, que también funciona como grupo de compra solidaria (GAS) desde 2005 y se formalizó como asociación en 2008, ha cuidado los olivos y cosechado las aceitunas con dedicación.

La asociación de vecinos lleva más de doce años cuidando olivos, que ya suman un total de 65. (Freepik)
La asociación de vecinos lleva más de doce años cuidando olivos, que ya suman un total de 65. (Freepik)

La participación de la comunidad como motor del proyecto

Cada otoño, los voluntarios convocan a los vecinos a participar en la cosecha de aceitunas o en tareas de riego y mantenimiento, fortaleciendo la identidad local y la cultura de colaboración activa. El aceite resultante no se comercializa: todo se reparte de manera gratuita a las familias necesitadas del barrio de Torre Spaccata, promoviendo un modelo de autosuficiencia y apoyo mutuo que integra la agricultura con la acción social.

Durante el primer Festival del Aceite de Oliva IGP de Roma, celebrado del 10 al 21 de abril, el Parco dei Romanisti será sede de uno de los encuentros principales. Además, el 18 de abril se realizará un refrigerio en el olivar de Torre Spaccata, promoviendo la cultura gastronómica local y la participación ciudadana.

Un acuerdo que convierte el aceite en bien común

En 2025, esta actividad voluntaria se institucionalizó mediante un acuerdo con Rome Capitale, firmado en presencia de Sabrina Alfonsi, concejala de Medio Ambiente, Agricultura y Gestión de Residuos; Marina Mantella, directora del Departamento de Zonas Verdes; y Estella Marino, concejala de Medio Ambiente del Municipio VII.

El aceite se reparte de manera gratuita a las familias necesitadas. (Imagen ilustrativa Infobae)
El aceite se reparte de manera gratuita a las familias necesitadas. (Imagen ilustrativa Infobae)

El acuerdo simplificó la logística de recogida y distribución, respetando el “Reglamento para la Administración Compartida de los Bienes Comunes Tangibles e Intangibles de Rome Capitale” de 2023. No se trata solo de cuidar los olivos, sino de gestionar de manera integral el espacio verde de Via Cornelio Sisenna, consolidando plenamente el concepto de recurso compartido.

El proyecto Olio Bene Comune en Torre Spaccata (Roma) es un ejemplo claro de cómo la gestión comunitaria de los recursos naturales puede transformarse en acciones concretas de ayuda social y fortalecimiento del tejido vecinal. Agricultura, medioambiente, educación y solidaridad se combinan en el corazón de Roma, demostrando que los espacios verdes pueden convertirse en motores de cohesión, identidad y autosuficiencia para toda la comunidad.

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